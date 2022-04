ЛЧ. Вильярреал - Бавария 1:0. Немцы забыли выйти на поле

А мы гадали, как это "Вильярреал" на выходных умудрился проиграть последней команде Ла Лиги? Оказывается, это "Субмарина" копила силы на "Баварию"!

Вообще это был лучший матч команды Унаи Эмери в сезоне. Феноменальная слаженность как с мячом, так и без него; умелый прессинг и тотальная слежка за всеми опасными игроками "Баварии"; интересные решения в нападении - все это работало.

И самое главное, немцы к этому оказались вообще не готовы. То ли они решили взять свое малой кровью, то ли вообще отложить решение вопроса к ответному матчу, как уже было против "РБ Зальцбург", но сегодня "Баварию" было не узнать. Вы запомнили хоть одну классную ее атаку? Вот и мы тоже нет.

Левандовского на поле словно не было, Мюллер пасовал невпопад, Гнабри после эффектного прохода на старте матча так ничего и не предложил. И на фоне мюнхенских развалин мощный, быстрый, здорово читающий игру "Вильярреал" - как тебе такое, Илон Маск?

Счет был открыт уже на старте в результате яркой комбинации, где каждый игрок сыграл именно так, как надо - Данжума в касание завершил усилия 3-4 партнеров.

В дальнейшем "Подводники" могли и даже обязаны были увеличивать счет, благо соперник выглядел совершенно разбитым, но испанцам не хватило капельки везения. Так, гол Коклена был отменен из-за минимального офсайда; Жерар Морено и вовсе промахнулся трижды. Дальняя попытка лидера "Вильярреала" пришлась в штангу; его удар головой парировал уже на линии ворот Дэвис; выстрел с центра поля после ляпа Нойера чуть-чуть разминулся со штангой.

Именно расточительство Морено спасло "Баварию" от погрома и позора - по-хорошему, команда Нагельсманна на них полностью наиграла. У "Вильярреала" есть море причин для сожалений.

Villarreal have ended Bayern's record-breaking away run in the Champions League:



WWWWDWWDDWWWWWWWWWDWWWWWDL



Unai Emery masterclass. #UCL pic.twitter.com/np01N0Kfgp