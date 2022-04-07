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Вильярреал хочет сохранить в команде лучшего игрока поединка с Баварией
Футболист выступает в Испании на правах аренды.
Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images
Вчера "Вильярреал" сенсационно обыграл "Баварию" в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.
Лучшим игроком встречи был признан аргентинский полузащитник испанцев Джованни Ло Чельсо.
Футболист, права на которого принадлежат "Тоттенхэму", отлично вписался в систему Унаи Эмери, с которым они знакомы по совместной работе в ПСЖ.
В клубе полностью довольны выступлениями игрока и хотят продлить аренду еще и на следующий сезон.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Villarreal are more than happy with Gio Lo Celso. The plan is to open talks with Tottenham to keep Gio also next season, as there’s no buy option included in the loan deal. #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022
Unai Emery was key to complete the deal in January when OL approaches Spurs for Lo Celso. pic.twitter.com/ZsAbvNTTuz
Также журналист делится информацией, что у "желтой субмарины" нет права выкупа.
Впрочем, этот пункт также может быть пересмотрен - англичане, в свою очередь, хотели ли бы выкупить у "Ювентуса" Деяна Кулусевски.
Потому команде из Лондона могут понадобиться дополнительные средства - и трансфер Ло Чельсо может быть кстати.
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