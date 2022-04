Вильярреал хочет сохранить в команде лучшего игрока поединка с Баварией

Вчера "Вильярреал" сенсационно обыграл "Баварию" в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

Лучшим игроком встречи был признан аргентинский полузащитник испанцев Джованни Ло Чельсо.

Футболист, права на которого принадлежат "Тоттенхэму", отлично вписался в систему Унаи Эмери, с которым они знакомы по совместной работе в ПСЖ.

В клубе полностью довольны выступлениями игрока и хотят продлить аренду еще и на следующий сезон.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Villarreal are more than happy with Gio Lo Celso. The plan is to open talks with Tottenham to keep Gio also next season, as there’s no buy option included in the loan deal. #THFC



Unai Emery was key to complete the deal in January when OL approaches Spurs for Lo Celso. pic.twitter.com/ZsAbvNTTuz