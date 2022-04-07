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Вильярреал хочет сохранить в команде лучшего игрока поединка с Баварией

Испания
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Футболист выступает в Испании на правах аренды.

Вильярреал хочет сохранить в команде лучшего игрока поединка с Баварией

Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Вильярреал" сенсационно обыграл "Баварию" в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

Лучшим игроком встречи был признан аргентинский полузащитник испанцев Джованни Ло Чельсо.

Вильярреал хочет сохранить в команде лучшего игрока поединка с Баварией - изображение 1

Футболист, права на которого принадлежат "Тоттенхэму", отлично вписался в систему Унаи Эмери, с которым они знакомы по совместной работе в ПСЖ.

В клубе полностью довольны выступлениями игрока и хотят продлить аренду еще и на следующий сезон.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Также журналист делится информацией, что у "желтой субмарины" нет права выкупа.

Впрочем, этот пункт также может быть пересмотрен - англичане, в свою очередь, хотели ли бы выкупить у "Ювентуса" Деяна Кулусевски.

Потому команде из Лондона могут понадобиться дополнительные средства - и трансфер Ло Чельсо может быть кстати.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вильярреал Джованни Ло Сельсо
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