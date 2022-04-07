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На стадионах Испании появятся QR-коды для финансирования гуманитарной помощи Украине

Испания
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Примера с нами

На стадионах Испании появятся QR-коды для финансирования гуманитарной помощи Украине

Фото: https://uaf.ua/article/44771

Новина українською

УАФ объявила о продолжении сотрудничества с испанской Ла Лигой для оказания помощи Украине в период войны, сообщает сайт ассоциации. Примера запустила кампанию по сбору средств на помощь украинским беженцам в Испании.

"Координационный центр УАФ и Украинская Премьер-лига продолжают тесное сотрудничество с испанской Ла Лигой в рамках оказания необходимой поддержки украинскому народу во время войны. Испанские коллеги запустили кампанию по сбору средств и финансированию разносторонней помощи украинским беженцам в Испании.

Кроме этого, на всех стадионах футбольных клубов Ла Лиги на протяжении нескольких туров будут установлены специальные QR-коды, просканировав которые болельщики смогут легко перевести средства на гуманитарную помощь для украинцев.

Координационный центр УАФ и Премьер-лига выражают огромную благодарность своим коллегам из Ла Лиги за неравнодушие и активную поддержку в эти сложные времена", – говорится в заявлении на сайте ассоциации.

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В статье: Испания Премьер-лига Примера Ла Лига война с Россией УАФ
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Источник:
uaf.ua

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