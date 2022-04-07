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ПСЖ предложил Мбаппе 150 миллионов евро за два года

Испания
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"Реал" предлагает "всего" 30 в год

ПСЖ предложил Мбаппе 150 миллионов евро за два года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе раздумывает над новым предложением контракта с "ПСЖ", сообщает журналист Гильем Балаге. Он ждет что "Реал" улучшит свое предложение.

Сообщается, что в Париже готовы заплатить 23-летнему форварду 150 миллионов евро за два сезона по новому контракту. На фоне этого Килиан хочет, чтобы "Реал" улучшил свое предложение. Королевский клуб предлагает нападающему "всего" 30 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к продлению контракта из-за поступившего нового "предложения" "ПСЖ".

Отмечается, что несмотря на это переход в мадридский клуб по-прежнему остается предпочтительным вариантом для Мбаппе. В борьбе за него участвуют только "Реал" и "ПСЖ".

В этом сезоне 23-летний форвард забил 28 голов и отдал 17 передач в 38 матчах за "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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