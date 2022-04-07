ПСЖ предложил Мбаппе 150 миллионов евро за два года

Килиан Мбаппе раздумывает над новым предложением контракта с "ПСЖ", сообщает журналист Гильем Балаге. Он ждет что "Реал" улучшит свое предложение.

You might have heard that Mbappé is considering new “circumstances”. Some translated that as his intention to stay at PSG



Those “circumstances”? €150m that PSG want to pay him for two seasons. He wants Real to pay him more, still his desired destination. No other club involved pic.twitter.com/QcWh49l7UU — Guillem Balague (@GuillemBalague) April 7, 2022

Сообщается, что в Париже готовы заплатить 23-летнему форварду 150 миллионов евро за два сезона по новому контракту. На фоне этого Килиан хочет, чтобы "Реал" улучшил свое предложение. Королевский клуб предлагает нападающему "всего" 30 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Мбаппе склоняется к продлению контракта из-за поступившего нового "предложения" "ПСЖ".

Отмечается, что несмотря на это переход в мадридский клуб по-прежнему остается предпочтительным вариантом для Мбаппе. В борьбе за него участвуют только "Реал" и "ПСЖ".

В этом сезоне 23-летний форвард забил 28 голов и отдал 17 передач в 38 матчах за "ПСЖ".