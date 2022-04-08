Миллиардная клаусула. Барселона договорилась о новом контракте с ключевым игроком

После ужасного старта сезона и затяжной депрессии, "Барселона" расцветает под руководством Хави в новом году. Едва ли не каждая неделя дарит фанатам блаугранас приятные новости.

На волне успеха клуб бросился заключать новые контракты с ключевыми игроками.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы договорились о новом соглашении с Рональдом Араухо.

Paperworks will be ready «very soon» for Ronald Araújo and his new contract with Barcelona. Deal until June 2026 confirmed, including release clause for €1B. The official statement is matter of days. #FCB



Barcelona are stil more than optimistic also on Gavi's extension. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2022

Контракт до 2026 года и клаусула в миллиард евро - именно такими будут условия сотрудничества.

По данным журналиста, официальное объявление о сделке будет в течение нескольких дней.

Также Романо поделился информацией, что в клубе с большим оптимизмом смотрян на продление контракта с Гави.

В этом сезоне на счету Араухо 4 гола в 23 матчах Ла Лиги.