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Миллиардная клаусула. Барселона договорилась о новом контракте с ключевым игроком
И еще один контракт на подходе.
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После ужасного старта сезона и затяжной депрессии, "Барселона" расцветает под руководством Хави в новом году. Едва ли не каждая неделя дарит фанатам блаугранас приятные новости.
На волне успеха клуб бросился заключать новые контракты с ключевыми игроками.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы договорились о новом соглашении с Рональдом Араухо.
Paperworks will be ready «very soon» for Ronald Araújo and his new contract with Barcelona. Deal until June 2026 confirmed, including release clause for €1B. The official statement is matter of days. #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2022
Barcelona are stil more than optimistic also on Gavi's extension.
Контракт до 2026 года и клаусула в миллиард евро - именно такими будут условия сотрудничества.
По данным журналиста, официальное объявление о сделке будет в течение нескольких дней.
Также Романо поделился информацией, что в клубе с большим оптимизмом смотрян на продление контракта с Гави.
В этом сезоне на счету Араухо 4 гола в 23 матчах Ла Лиги.
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