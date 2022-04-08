Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миллиардная клаусура. Барселона договорилась о новом контракте с ключевым игроком
И еще один контракт на подходе.
Getty Images / Global Images Ukraine
После ужасного старта сезона и затяжной депрессии у фанатов, "Барселона" расцветает под руководством Хави в новом году.
На волне успеха клуб бросился заключать новые контракты с ключевыми игроками.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы договорились о новом соглашении с Рональдом Араухо.
Paperworks will be ready «very soon» for Ronald Araújo and his new contract with Barcelona. Deal until June 2026 confirmed, including release clause for €1B. The official statement is matter of days. #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2022
Barcelona are stil more than optimistic also on Gavi's extension.
Контракт до 2026 года и клаусура в миллиард евро - именно такими будут условия сотрудничества.
По данным журналиста, официальное объявление о сделке будет в течение нескольких дней.
Также Романо поделился информацией, что в клубе с большим оптимизмом смотрян на продление контракта с Гави.
В этом сезоне на счету Араухо 4 гола в 23 матчах Ла Лиги.
Популярное сейчас
- Politico: Канцлер Германии затягивает поставку танков для Украины
- Бразильский клуб арендовал защитника Шахтера
- ЛЕ. Айнтрахт - Барселона 1:1. Отскок по-каталонски
- Аргентинский супербомбардир закончит карьеру в конце текущего сезона
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины