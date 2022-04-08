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Миллиардная клаусура. Барселона договорилась о новом контракте с ключевым игроком

Испания
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И еще один контракт на подходе.

Миллиардная клаусура. Барселона договорилась о новом контракте с ключевым игроком

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После ужасного старта сезона и затяжной депрессии у фанатов, "Барселона" расцветает под руководством Хави в новом году.

На волне успеха клуб бросился заключать новые контракты с ключевыми игроками.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы договорились о новом соглашении с Рональдом Араухо.

Контракт до 2026 года и клаусура в миллиард евро - именно такими будут условия сотрудничества.

По данным журналиста, официальное объявление о сделке будет в течение нескольких дней.

Также Романо поделился информацией, что в клубе с большим оптимизмом смотрян на продление контракта с Гави.

В этом сезоне на счету Араухо 4 гола в 23 матчах Ла Лиги.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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