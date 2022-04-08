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Суарес может перейти в Турцию. Два клуба связывались с окружением
Новый контракт так и не подписан
Фото: twitter.com/Atleti
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес может перейти в "Бешикташ" или "Фенербахче", сообщает AS. Турецкие клубы связывались с окружением футболиста.
Сообщается, что контракт Луиса с "Атлетико" истекает будущим летом, а переговоры по новому контракту ещё не были начаты. В связи с этим с окружением футболиста уже связались "Бешикташ" и "Фенербахче".
В этом сезоне Луис провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего нападающего в 10 миллионов евро.
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