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Суарес может перейти в Турцию. Два клуба связывались с окружением

Испания
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Новый контракт так и не подписан

Суарес может перейти в Турцию. Два клуба связывались с окружением

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес может перейти в "Бешикташ" или "Фенербахче", сообщает AS. Турецкие клубы связывались с окружением футболиста.

Сообщается, что контракт Луиса с "Атлетико" истекает будущим летом, а переговоры по новому контракту ещё не были начаты. В связи с этим с окружением футболиста уже связались "Бешикташ" и "Фенербахче".

В этом сезоне Луис провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего нападающего в 10 миллионов евро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Бешикташ (Стамбул) Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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Источник:
as.com

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