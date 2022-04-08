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Стал известен диагноз Пике: тендинопатия приводящей мышцы левого бедра

Испания
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Отек, воспаление и изменение структуры сухожилия

Стал известен диагноз Пике: тендинопатия приводящей мышцы левого бедра

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил повреждение в середине первого тайма четвертьфинала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (1:1). Обследование показало, что у защитника тендинопатия приводящей мышцы левого бедра, сообщает твиттер "блауграны".

Клуб не назвал сроков восстановления 35-летнего фуллбека.

Тендинопатия – это дегенеративный процесс в сухожилии, который сопровождается отеком, воспалительным процессом и изменением структуры сухожилия.

Ответная игра с "Айнтрахтом" пройдет на Камп-Ноу 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Барселона
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