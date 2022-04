Стал известен диагноз Пике: тендинопатия приводящей мышцы левого бедра

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил повреждение в середине первого тайма четвертьфинала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (1:1). Обследование показало, что у защитника тендинопатия приводящей мышцы левого бедра, сообщает твиттер "блауграны".

LATEST NEWS | Tests carried out this afternoon have confirmed that first team player Gerard Piqué has a left adductor tendinopathy. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/4xEWnPSz9s