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Стал известен диагноз Пике: тендинопатия приводящей мышцы левого бедра
Отек, воспаление и изменение структуры сухожилия
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил повреждение в середине первого тайма четвертьфинала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (1:1). Обследование показало, что у защитника тендинопатия приводящей мышцы левого бедра, сообщает твиттер "блауграны".
LATEST NEWS | Tests carried out this afternoon have confirmed that first team player Gerard Piqué has a left adductor tendinopathy. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/4xEWnPSz9s— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2022
Клуб не назвал сроков восстановления 35-летнего фуллбека.
Тендинопатия – это дегенеративный процесс в сухожилии, который сопровождается отеком, воспалительным процессом и изменением структуры сухожилия.
Ответная игра с "Айнтрахтом" пройдет на Камп-Ноу 14 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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