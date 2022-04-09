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Примера. Севилья - Гранада 4:2. Борьба за второе место накаляется
"Нервион" не отпускает "Барсу" и "Атлетико"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Дерби Андалусии прошло в борьбе, которой вряд ли стоило ожидать, учитывая статус команд. Тем не менее, плохая форма "Севильи" сделала свое дело.
"Нервион" слабо начал, слишком медленно катал мяч и вскоре был за это наказан. Перехват на чужой половине вывел на ворота Дарвина Мачиса, у того пушка - будь здоров. У Буну не было шансов.
Марсьяль провалился, Ракитич слишком много ошибался, но у "Севильи" нашелся спаситель в лице Хесуса Наваса, который даже при плохой игре навесил так, что Диего Карлос оказался в гордом одиночестве перед воротами - 1:1. На том первый тайм и завершили.
???????? Diego Carlos in 79 minutes against Granada:— Mozo Football (@MozoFootball) April 8, 2022
76 Touches
1 Goal
61 Passes
88% Pass Accuracy
8/13 Long Balls
3/4 Aerial Duels
2 Clearances
1 Interception
1 Blocked Shot
Fantastic. #SevillaGranada #Sevilla pic.twitter.com/rKKeQqejxs
После перерыва ничего особо не изменилось - "Севилья" навешивала, "Гранада" отвечала контратаками. Перевеса ни у одной из сторон не было, и в целом ничья казалась справедливым итогом. К ней все и шло после того, как сперва Окампос воспользовался классной работой Короны на линии офсайда, а затем Виктор Диас сравнял счет с углового.
Тем не менее, в компенсированное время "Гранада" таки напомнила, что у нее третья худшая оборона во всей Ла Лиге. Как гости умудрились упустить в трех метрах от ворот огромного Рафу Мира - это просто цирк. Впрочем, как и четвертый гол от Гомеса. Неудивительно, что в таблице "Насриды" лишь 16-е с 29 очками. Зона вылета совсем близко.
Касательно "Севильи", она теперь имеет 60 очков и как минимум на день вырвалась на чистое второе место в таблице - у "Барсы" и "Атлетико" на три балла меньше, и свои матчи они сыграют позже.
99:00 - Papu Gómez goal has been the latest for @SevillaFC_ENG in @LaLigaEN since, at least, 2003/04 season. In fact, just one goal has been later than the Argentinian one in the competition since then: Carlos Soler vs Getafe in November 2020 (99:33). After. pic.twitter.com/8qO04qfpzy— OptaJose (@OptaJose) April 8, 2022
31-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Гранада" - 4:2
Голы: Диего Карлос, 32, Окампос, 66, Рафа Мир, 90+2, Папу Гомес, 90+9 - Мачис, 23, Виктор Диас, 88
"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос (Гудель, 79), Аугустинссон - Окампос (Рафа Мир, 69), Жордан, Ракитич, Корона (Оливер, 83) - Марсьяль (Папу Гомес, 69), Эн-Несири (Ламела, 46)
"Гранада": Масимиану - Узуни, Виктор Диас, Дуарте (Кини, 72), Торренте (Херман Санчес, 16), Эскудеро (Молина, 83) - Милья, Этеки (Соро, 83), Петрович - Суарес, Мачис (Аресо, 72)
Предупреждения: Жордан, 57, Мунир, 69, Рафа Мир, 78 - Этеки, 42, Суарес, 77
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