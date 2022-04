Примера. Севилья - Гранада 4:2. Борьба за второе место накаляется

Дерби Андалусии прошло в борьбе, которой вряд ли стоило ожидать, учитывая статус команд. Тем не менее, плохая форма "Севильи" сделала свое дело.

"Нервион" слабо начал, слишком медленно катал мяч и вскоре был за это наказан. Перехват на чужой половине вывел на ворота Дарвина Мачиса, у того пушка - будь здоров. У Буну не было шансов.

Марсьяль провалился, Ракитич слишком много ошибался, но у "Севильи" нашелся спаситель в лице Хесуса Наваса, который даже при плохой игре навесил так, что Диего Карлос оказался в гордом одиночестве перед воротами - 1:1. На том первый тайм и завершили.

После перерыва ничего особо не изменилось - "Севилья" навешивала, "Гранада" отвечала контратаками. Перевеса ни у одной из сторон не было, и в целом ничья казалась справедливым итогом. К ней все и шло после того, как сперва Окампос воспользовался классной работой Короны на линии офсайда, а затем Виктор Диас сравнял счет с углового.

Тем не менее, в компенсированное время "Гранада" таки напомнила, что у нее третья худшая оборона во всей Ла Лиге. Как гости умудрились упустить в трех метрах от ворот огромного Рафу Мира - это просто цирк. Впрочем, как и четвертый гол от Гомеса. Неудивительно, что в таблице "Насриды" лишь 16-е с 29 очками. Зона вылета совсем близко.

Касательно "Севильи", она теперь имеет 60 очков и как минимум на день вырвалась на чистое второе место в таблице - у "Барсы" и "Атлетико" на три балла меньше, и свои матчи они сыграют позже.

99:00 - Papu Gómez goal has been the latest for @SevillaFC_ENG in @LaLigaEN since, at least, 2003/04 season. In fact, just one goal has been later than the Argentinian one in the competition since then: Carlos Soler vs Getafe in November 2020 (99:33). After. pic.twitter.com/8qO04qfpzy