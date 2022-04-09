Примера. Севилья - Гранада 4:2. Борьба за второе место накаляется

Дерби Андалусии прошло в борьбе, которой вряд ли стоило ожидать, учитывая статус команд. Тем не менее, плохая форма "Севильи" сделала свое дело.

"Нервион" слабо начал, слишком медленно катал мяч и вскоре был за это наказан. Перехват на чужой половине вывел на ворота Дарвина Мачиса, у того пушка - будь здоров. У Буну не было шансов.

Марсьяль провалился, Ракитич слишком много ошибался, но у "Севильи" нашелся спаситель в лице Хесуса Наваса, который даже при плохой игре навесил так, что Диего Карлос оказался в гордом одиночестве перед воротами - 1:1. На том первый тайм и завершили.

???????? Diego Carlos in 79 minutes against Granada:



76 Touches

1 Goal

61 Passes

88% Pass Accuracy

8/13 Long Balls

3/4 Aerial Duels

2 Clearances

1 Interception

1 Blocked Shot



Fantastic. #SevillaGranada #Sevilla pic.twitter.com/rKKeQqejxs — Mozo Football (@MozoFootball) April 8, 2022

После перерыва ничего особо не изменилось - "Севилья" навешивала, "Гранада" отвечала контратаками. Перевеса ни у одной из сторон не было, и в целом ничья казалась справедливым итогом. К ней все и шло после того, как сперва Окампос воспользовался классной работой Короны на линии офсайда, а затем Виктор Диас сравнял счет с углового.

Тем не менее, в компенсированное время "Гранада" таки напомнила, что у нее третья худшая оборона во всей Ла Лиге. Как гости умудрились упустить в трех метрах от ворот огромного Рафу Мира - это просто цирк. Впрочем, как и четвертый гол от Гомеса. Неудивительно, что в таблице "Насриды" лишь 16-е с 29 очками. Зона вылета совсем близко.

Касательно "Севильи", она теперь имеет 60 очков и как минимум на день вырвалась на чистое второе место в таблице - у "Барсы" и "Атлетико" на три балла меньше, и свои матчи они сыграют позже.

99:00 - Papu Gómez goal has been the latest for @SevillaFC_ENG in @LaLigaEN since, at least, 2003/04 season. In fact, just one goal has been later than the Argentinian one in the competition since then: Carlos Soler vs Getafe in November 2020 (99:33). After. pic.twitter.com/8qO04qfpzy — OptaJose (@OptaJose) April 8, 2022

31-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Гранада" - 4:2

Голы: Диего Карлос, 32, Окампос, 66, Рафа Мир, 90+2, Папу Гомес, 90+9 - Мачис, 23, Виктор Диас, 88

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос (Гудель, 79), Аугустинссон - Окампос (Рафа Мир, 69), Жордан, Ракитич, Корона (Оливер, 83) - Марсьяль (Папу Гомес, 69), Эн-Несири (Ламела, 46)

"Гранада": Масимиану - Узуни, Виктор Диас, Дуарте (Кини, 72), Торренте (Херман Санчес, 16), Эскудеро (Молина, 83) - Милья, Этеки (Соро, 83), Петрович - Суарес, Мачис (Аресо, 72)

Предупреждения: Жордан, 57, Мунир, 69, Рафа Мир, 78 - Этеки, 42, Суарес, 77