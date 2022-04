Примера. Мальорка - Атлетико 1:0. Скучно, безыдейно и совсем не по-чемпионски

Тем, кто досмотрел этот матч от начала и до конца, надо давать орден. В крайнем случае - медаль.

Просто представьте себе: за весь первый тайм обе команды ни разу (!) не пробили в створ ворот друг друга. По правде, они даже не были к этому близки.

У "Атлетико" констатируем очередной провал пары Гризманн - Суарес. Что один, что второй на поле себя не нашли, мяча касались редко и в неопасных для соперника зонах.

