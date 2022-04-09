Примера. Мальорка - Атлетико 1:0. Скучно, безыдейно и совсем не по-чемпионски

Тем, кто досмотрел этот матч от начала и до конца, надо давать орден. В крайнем случае - медаль.

Просто представьте себе: за весь первый тайм обе команды ни разу (!) не пробили в створ ворот друг друга. По правде, они даже не были к этому близки.

У "Атлетико" констатируем очередной провал пары Гризманн - Суарес. Что один, что второй на поле себя не нашли, мяча касались редко и в неопасных для соперника зонах.

0 - Atlético de Madrid have failed to register a shot on target and a shot on target faced in a first half of consecutive games for the first time this season in all competitions. Tension. pic.twitter.com/EiHtxs8EYE — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

"Мальорка" - ну, типичный аутсайдер. Пять защитников, много бегают, стараются - ничего особенного. Тем не менее, во втором тайме даже такой простой, как пять копеек, соперник справедливо дожал чемпиона Испании.

Первый звоночек был, когда Оливан издали пальнул под штангу - Облак выручил. Затем Мурики едва не замкнул навес со штрафного - не хватило пары сантиметров.

Ну, и вишенка на торте - пенальти. Рейнилду наступил сзади на ахилл Маффео, и все тот же Мурики с точки пробил под перекладину.

7 - Atlético de Madrid have committed seven penalties in LaLiga this season, more than Real Madrid (3), Sevilla (2) and Barcelona (0) combined (5) and their worst total in a single league campaign since 2010/11 under Quique Sánchez Flores (also 7). Nerves. pic.twitter.com/lRygbikp8x — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

И что вы думаете? Даже при счете 0:1 "Атлетико" не прибавил. Апофеоз безыдейности - удар со штрафного от Лемара; француз бил низом под стенкой, будто не замечая, что там лежал соперник.

У "Матрасников" настоящий "синдром аутсайдеров" - ранее в этом сезоне команда Диего Симеоне проигрывала "Алавесу", "Леванте", "Гранаде"; теперь вот и "Мальорка" во второй раз чемпиона одолела. Феноменально.

Фиаско "Атлетико" оставило его на 4-м месте в таблице с 57 очками; учитывая вчерашнюю победу "Севильи", а также убойную форму "Барсы", дела у команды Чоло неважны. У "Мальорки", в свою очередь, 29 очков и 17-я строчка.

31-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Мурики, 68 (с пенальти)

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раильо, Оливан, Хауме Коста - Антонио Санчес (Батталья, 86), Баба (Гренье, 90+5), Дани Родригес - Мурики, Ли Кан Ин (Кубо, 54)

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе (Ренан Лоди, 75), Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Врсалько, 62), Кондогбья, Коке (Лемар, 46), Карраско - Суарес (Феликс, 62), Гризманн (Матеус Кунья, 46)

Предупреждения: Дани Родригес, 44 - Врсалько, 63, Рейнилду, 66, Савич, 80, Кондогбья, 84