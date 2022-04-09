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Примера. Мальорка - Атлетико 1:0. Скучно, безыдейно и совсем не по-чемпионски

Испания
(1 голосов)

Худшая игра "Матрасников" за долгое время

Примера. Мальорка - Атлетико 1:0. Скучно, безыдейно и совсем не по-чемпионски

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Тем, кто досмотрел этот матч от начала и до конца, надо давать орден. В крайнем случае - медаль.

Просто представьте себе: за весь первый тайм обе команды ни разу (!) не пробили в створ ворот друг друга. По правде, они даже не были к этому близки.

У "Атлетико" констатируем очередной провал пары Гризманн - Суарес. Что один, что второй на поле себя не нашли, мяча касались редко и в неопасных для соперника зонах.

"Мальорка" - ну, типичный аутсайдер. Пять защитников, много бегают, стараются - ничего особенного. Тем не менее, во втором тайме даже такой простой, как пять копеек, соперник справедливо дожал чемпиона Испании.

Первый звоночек был, когда Оливан издали пальнул под штангу - Облак выручил. Затем Мурики едва не замкнул навес со штрафного - не хватило пары сантиметров.

Ну, и вишенка на торте - пенальти. Рейнилду наступил сзади на ахилл Маффео, и все тот же Мурики с точки пробил под перекладину.

И что вы думаете? Даже при счете 0:1 "Атлетико" не прибавил. Апофеоз безыдейности - удар со штрафного от Лемара; француз бил низом под стенкой, будто не замечая, что там лежал соперник.

У "Матрасников" настоящий "синдром аутсайдеров" - ранее в этом сезоне команда Диего Симеоне проигрывала "Алавесу", "Леванте", "Гранаде"; теперь вот и "Мальорка" во второй раз чемпиона одолела. Феноменально.

Фиаско "Атлетико" оставило его на 4-м месте в таблице с 57 очками; учитывая вчерашнюю победу "Севильи", а также убойную форму "Барсы", дела у команды Чоло неважны. У "Мальорки", в свою очередь, 29 очков и 17-я строчка.

31-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Мурики, 68 (с пенальти)

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раильо, Оливан, Хауме Коста - Антонио Санчес (Батталья, 86), Баба (Гренье, 90+5), Дани Родригес - Мурики, Ли Кан Ин (Кубо, 54)

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе (Ренан Лоди, 75), Рейнилду - Льоренте, де Пауль (Врсалько, 62), Кондогбья, Коке (Лемар, 46), Карраско - Суарес (Феликс, 62), Гризманн (Матеус Кунья, 46)

Предупреждения: Дани Родригес, 44 - Врсалько, 63, Рейнилду, 66, Савич, 80, Кондогбья, 84

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка
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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
09.04.2022 в 19:23
От всей души желаю матрасам вылететь из топ-4. И из ЛЧ тоже. Явно антифутбольная и скучнейшая команда во всей европе.
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