Примера. Бетис почти догнал ТОП-4, Вильярреал отдохнул перед Баварией

Всегда сложно играть против аутсайдеров в конце сезона, когда те зубами цепляются в каждый мяч, но "Бетис" справился, продолжив сенсационную погоню за ТОП-4.

Вообще гости должны были решать исход матча к перерыву, но один удар Гуардадо на линии ворот отбил Феде, а другой попал в перекладину.

В начале второго тайма "Бетис" еще и в роли догоняющего оказался после грубого ляпа Хуанми, подарившего мяч Алехо перед своими воротами. Тем не менее, класс плюс натиск на последних минутах сделали свои дело.

3 - Iván Alejo ???????? has scored his three goals for @Cadiz_CFEN at Nuevo Mirandilla in #LaLiga, all of them in the second half. The winger has scored as many goals in this 2022 as the rest of the calendar years combined (two). Opportunist#CadizRealBetis #cadizbetis pic.twitter.com/ZlW6e0wRWp — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

Тельо забил с 22 метров практически первым касанием после выхода на поле - помог пас пяткой от Фекира. Решающий же гол - дело ног Эль Панды Иглесиаса: он реализовал пенальти, который сам и заработал.

В таблице "Бетис" теперь имеет 56 очков; его отставание от ТОП-4 - одно очко. "Кадис" же после трех комфортных недель опять опустился в зону вылета с 28 баллами.

31-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Бетис" - 1:2

Голы: Алехо, 58 - Тельо, 78, Борха Иглесиас, 85 (с пенальти)

"Кадис": Ледесма - Акапо, Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо (Собрино, 64), Феде (Алекс, 86), Алькарас, Идрисси (Лосано, 86)- Лукас Перес, Негредо

"Бетис": Браво - Сабали (Бельерин, 68), Песселья, Бартра, Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо (Хоакин, 68) - Каналес, Фекир, Хуанми (Тельо, 77) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 60)

Предупреждения: Алькарас, 65 - Сабали, 25, Бартра, 89

Баски потеряли шикарный шанс обойти "Подводников" и выйти на 7-е место в таблице - это, пожалуй, главный итог матча.

Унаи Эмери сегодня дал отдохнуть большей половине основы, ведь на неделе у них выезд в Мюнхен, где будет решаться судьба путевки в полуфинал ЛЧ. На "Атлетик" вышли те, кто мог - и даже их баски обыграть не сумели.

В первом тайме у команды Марселино было преимущество, Асенхо пришлось попрыгать и гол Рауля Гарсии после классной индивидуальной работы Муниаина выглядел логично.

8 - Iker Muniain has made eight assists for @Athletic_en in @LaLigaEN this season, the most assists in a single league campaign in his career. Generous. pic.twitter.com/9MpCOp8h8s — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

Однако уже после перерыва преимущество "Атлетика" испарилось, как дым. Игра постепенно приближалась к штрафной Симона, и если Алькасеру не хватило сантиметра, чтобы проткнуть мяч в сетку, то Педраса после элегантной "пяточки" от Чуквезе не промазал - 1:1.

В дальнейшем обе команды имели моменты, но в целом ничья, пожалуй, справедлива. В таблице после нее все осталось, как было - "Вильярреал" 7-й с 46 очками; "Атлетик" - 8-й с 45.

31-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1

Голы: Педраса, 60 - Рауль Гарсия, 43

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар (Фойт, 78), Орье, Манди, Педраса - Чуквезе (Коклен, 78), Тригейрос (Данжума, 61), Иборра, Пино (Ло Чельсо, 61) - Алькасер (Жерар Морено, 61), Мой Гомес

"Атлетик": Симон - де Маркос (Саррага, 76), Вивиан, Ерай, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 66), Венседор (Дани Гарсия, 76), Весга (Печарроман, 27), Муниаин - Рауль Гарсия (Сансет, 66), Уильямс

Предупреждения: Педраса, 50, Манди, 81 - Печарроман, 85, Дани Гарсия, 90, Сансет, 90+1