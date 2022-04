Примера. Бетис почти догнал ТОП-4, Вильярреал отдохнул перед Баварией

Всегда сложно играть против аутсайдеров в конце сезона, когда те зубами цепляются в каждый мяч, но "Бетис" справился, продолжив сенсационную погоню за ТОП-4.

Вообще гости должны были решать исход матча к перерыву, но один удар Гуардадо на линии ворот отбил Феде, а другой попал в перекладину.

В начале второго тайма "Бетис" еще и в роли догоняющего оказался после грубого ляпа Хуанми, подарившего мяч Алехо перед своими воротами. Тем не менее, класс плюс натиск на последних минутах сделали свои дело.

