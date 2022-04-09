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Примера. Реал - Хетафе 2:0. Мадрид куражится после Челси

Испания
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(1 голосов)

Легкие три очка для лидера

Примера. Реал - Хетафе 2:0. Мадрид куражится после Челси

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" победил и при этом Карим Бензема не отметился результативными действиями - когда такое было последний раз?

Если же серьезно, то матч выдался даже слишком простым для команды Карло Анчелотти. "Хетафе" не навязал Мадриду даже подобия равной борьбы, закончив матч вообще без ударов в створ ворот Куртуа.

"Реал" доминировал без Модрича, Крооса и Карвахаля, которые получили отдых. Не особо включался и Бензема - так, по мелочам и необходимости. Основную работу по расшатыванию соперника взяли на себя Винисиус и Марсело на левом фланге.

От них и первый гол пришел - Вини "шведой" навесил на Каземиро, а тот в падении головой пробил Сорию. Вышло красиво.

Во втором тайме команда Анчелотти могла рассчитывать еще на 3-4 гола, но ограничилась одним - это Родриго нашел в штрафной Васкеса, который при полном попустительстве защиты "Хетафе" расстрелял дальний угол ворот.

Короче говоря, показательное выступление, а на матч элиты, и это при том, что "Реал" порядочно устал из-за плотного графика. То ли "Хетафе" так плох, то ли кураж после 3:1 в Лондоне с "Челси" сыграл свою роль - точный ответ знают лишь в самом Мадриде.

Мы же констатируем, что за 7 туров до окончания чемпионата "Реал" сохранил 12 очков гандикапа над конкурентами по Ла Лиге. Золото у команды Анчелотти почти что в кармане. Касательно "Хетафе", он 14-й с 32 баллами и лишь в 4 очках от зоны вылета.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Каземиро, 38, Васкес, 68

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Начо, 86), Менди - Вальверде, Каземиро (Себальос, 75), Камавинга - Родриго, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус (Асенсио, 84)

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка (Кабако, 82), Оливера - Максимович (Йокушлу, 86), Вильяр (Флорентину Луиш, 74), Аленья (Оскар, 46) - Унал, Майораль (Сандро, 46)

Предупреждения: Каземиро, 44, Вальверде, 45 - Оливера, 76, Даконам, 79

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
10.04.2022 в 00:40
И автобус взломали, и ротацию провели, и легкие 3 очка взяли. Молодцы
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