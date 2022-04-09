Примера. Реал - Хетафе 2:0. Мадрид куражится после Челси

"Реал" победил и при этом Карим Бензема не отметился результативными действиями - когда такое было последний раз?

Если же серьезно, то матч выдался даже слишком простым для команды Карло Анчелотти. "Хетафе" не навязал Мадриду даже подобия равной борьбы, закончив матч вообще без ударов в створ ворот Куртуа.

"Реал" доминировал без Модрича, Крооса и Карвахаля, которые получили отдых. Не особо включался и Бензема - так, по мелочам и необходимости. Основную работу по расшатыванию соперника взяли на себя Винисиус и Марсело на левом фланге.

От них и первый гол пришел - Вини "шведой" навесил на Каземиро, а тот в падении головой пробил Сорию. Вышло красиво.

20 - Lucas Vázquez has scored his 20th goal in @LaLigaEN (17th for @realmadriden ) and the fifth with the left foot in the competition. The last time he scored with his left foot in the league was in December 2018 against Valencia. Resource. pic.twitter.com/YBDVnANq5r — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

Во втором тайме команда Анчелотти могла рассчитывать еще на 3-4 гола, но ограничилась одним - это Родриго нашел в штрафной Васкеса, который при полном попустительстве защиты "Хетафе" расстрелял дальний угол ворот.

Короче говоря, показательное выступление, а на матч элиты, и это при том, что "Реал" порядочно устал из-за плотного графика. То ли "Хетафе" так плох, то ли кураж после 3:1 в Лондоне с "Челси" сыграл свою роль - точный ответ знают лишь в самом Мадриде.

Мы же констатируем, что за 7 туров до окончания чемпионата "Реал" сохранил 12 очков гандикапа над конкурентами по Ла Лиге. Золото у команды Анчелотти почти что в кармане. Касательно "Хетафе", он 14-й с 32 баллами и лишь в 4 очках от зоны вылета.

9 - @realmadriden have won their last nine home derbies against teams from the Madrid region in @LaLigaEN, keeping eight clean sheets. It is their second best winning run ever against them in the competition after one of 12 between 2009 & 2013. Dominion. pic.twitter.com/JHOuA80rYc — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Каземиро, 38, Васкес, 68

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Начо, 86), Менди - Вальверде, Каземиро (Себальос, 75), Камавинга - Родриго, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус (Асенсио, 84)

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка (Кабако, 82), Оливера - Максимович (Йокушлу, 86), Вильяр (Флорентину Луиш, 74), Аленья (Оскар, 46) - Унал, Майораль (Сандро, 46)

Предупреждения: Каземиро, 44, Вальверде, 45 - Оливера, 76, Даконам, 79