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Примера. 36-летний Сильва тащит Ла Реал в еврокубки, китайская победа Эспаньола

Испания
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Кратко о нетоповых матчах воскресенья в Испании

Примера. 36-летний Сильва тащит Ла Реал в еврокубки, китайская победа Эспаньола

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Минимальная победа "Осасуны" в матче, где моментов было гораздо больше, чем на один гол.

Хозяева играли заметно острее и настырнее, поэтому, скорее, заслужили три очка. Еще до перерыва у "Осасуны" запомнились опасные попытки Монкайолы издали и Торро головой. Плюс еще нереализованный пенальти от Рубена Гарсия - здесь хвалим шикарный прыжок Пачеко.

"Алавес" отвечал на это все контратаками, в которых Риоха постоянно ошибался - то бил прямо в голкипера, то пасовал в никуда.

Развязка, как полагается, наступила в добавленное время - грубая ошибка защиты гостей позволила красным завладеть мячом прямо в чужой штрафной, и в три касания он был отправлен в сетку. Для Анте Будимира это лишь 5-й гол в сезоне, зато 3-й за последний месяц. Набирает форму хорват.

В таблице у "Осасуны" после победы 10-е место и 41 очко; "Алавес" остался последним с 22 пунктами.

31-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Алавес" - 1:0

Гол: Будимир, 90+2

"Осасуна": Эррера - Видаль (Хави Мартинес, 86), Аридане, Давид Гарсия, Коте (Ману Санчес, 61) - Монкайола, Торро, Иньиго Перес (Роберто Торрес, 61) - Авила (Барха, 86), Будимир, Рубен Гарсия (Кике, 61)

"Алавес": Пачеко - Теналья (Дуарте, 81), Лагуардия, Лежен, Наварро - Эскаланте (Мойя, 81), Лум - Эдгар Мендес (Пина, 76), Вальехо (Пеллистри, 66), Риоха - Хоселу

Предупреждения: Видаль, 9, Будимир, 29, Торро, 45+3 - Лум, 15

"Сельта" получила важный уроке - оказывается, матч длится на 80 минут, а 90 плюс добавленное. Сегодня это стоило галисийцам ничьей.

Так-то по ходу матча у "Эспаньола" мало что получалось впереди; "Сельта" выглядела солиднее. В первом тайме Диего Лопес потащил удар Аспаса в упор; во втором - все тот же Яго и еще Серви расстреливали ворота в течение пары секунд, но тщетно.

Бог его знает, почему команда Эдуардо Коудета остановилась в концовке, но это была фатальная ошибка. Пуадо и де Томас гостей пожалели, а вот вышедший на замену Ву Лей с паса Дардера бахнул от перекладины так, что никакой вратарь в мире не достал бы.

Для китайца это первый гол и лучший матч в сезоне - оказывается, не только ради рекламных контрактов с Поднебесной его покупали.

В таблице "Попугаи" благодаря победе поднялись на 11-е место с 39 очками; "Сельта" наоборот опустилась на 12-е с 36 баллами. Обеим командам не светят ни вылет, ни еврокубки.

31-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Сельта" - 1:0

Гол: Ву Лей, 89

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Калеро, Кабрера, Педроса - Баре (Вильена, 66), Дардер - Эмбарба (Ву Лей, 67), Эррера, Пуадо (Видаль, 90+2) - де Томас (Давид Лопес, 90+2)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Солари, 67), Денис Суарес, Серви - Мина (Тиаго Гальярдо, 46), Аспас

Предупреждения: Эррера, 43, Калеро, 45, Баре, 55, Вильена, 81 - Васкес, 77

Баски все ближе к гарантированному месту в еврокубках в следующем сезоне. Победа на поле "Эльче" получилась справедливой, хотя и были некоторые нюансы.

Главный такой нюанс - пропущенный мяч уже на 3-й минуте; у хозяев здесь отмечаем не столько Каррильо, сколько блестящий пас вразрез от Фиделя и фирменное забегание Мохики.

Больше "Эльче" в этом матче в створ не бил, хотя во втором тайме у Понсе и был блестящий шанс, который аргентинец не использовал. "Сосьедад" играл острее, толковее, цельнее. Плюс у басков есть постаревший, но все еще очень мастеровитый Давид Сильва.

Сегодня "Ла Реал" забил оба гола после идеальных навесов своего 36-летнего плеймейкера - Бадиа лишь бессильно разводил руками; защитники - тоже.

Мог счет быть и еще крупнее, но Исак губил один момент за другим - плохая игра от шведа, которого, по слухам, ведет чуть ли не половина АПЛ.

В таблице после победы "Сосьедад" 6-й с 54 очками; до ТОП-4 осталось всего три балла, представьте себе! "Эльче", в свою очередь, идет 15-м с 32 баллами, на 4 очка опережая зону вылета.

31-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Каррильо, 3 - Серлот, 31, Ле Норманн, 39

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Хосан, 68), Роко, Диего Гонсалес (Верду, 46), Мохика - Моренте, Маскарель (Кике Перес, 82), Гумбау (Гути, 46), Фидель - Каррильо (Понсе, 42), Милья

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 85), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Элустондо, 79) - Субименди - Рафинья (Порту, 68), Давид Сильва (Муньос, 79), Мелеро - Исак, Серлот (Янузай, 68)

Предупреждения: Паласиос, 21, Гумбау, 24, Каррильо, 34 - Исак, 19, Субименди, 37, Сальдуа, 82

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Сельта (Виго) Осасуна (Памплона) Алавес (Витория-Гастейс) Эспаньол (Барселона) Эльче
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