Примера. 36-летний Сильва тащит Ла Реал в еврокубки, китайская победа Эспаньола

Минимальная победа "Осасуны" в матче, где моментов было гораздо больше, чем на один гол.

Хозяева играли заметно острее и настырнее, поэтому, скорее, заслужили три очка. Еще до перерыва у "Осасуны" запомнились опасные попытки Монкайолы издали и Торро головой. Плюс еще нереализованный пенальти от Рубена Гарсия - здесь хвалим шикарный прыжок Пачеко.

"Алавес" отвечал на это все контратаками, в которых Риоха постоянно ошибался - то бил прямо в голкипера, то пасовал в никуда.

Развязка, как полагается, наступила в добавленное время - грубая ошибка защиты гостей позволила красным завладеть мячом прямо в чужой штрафной, и в три касания он был отправлен в сетку. Для Анте Будимира это лишь 5-й гол в сезоне, зато 3-й за последний месяц. Набирает форму хорват.

4 - Ante Budimir ???????? has been involved in four of @caosasuna_en's last five LaLiga goals (three goals and an assist) - he has scored in three consecutive league games for the first time this season (three goals). Providential. pic.twitter.com/FMJotKhcpE — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

В таблице у "Осасуны" после победы 10-е место и 41 очко; "Алавес" остался последним с 22 пунктами.

31-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Алавес" - 1:0

Гол: Будимир, 90+2

"Осасуна": Эррера - Видаль (Хави Мартинес, 86), Аридане, Давид Гарсия, Коте (Ману Санчес, 61) - Монкайола, Торро, Иньиго Перес (Роберто Торрес, 61) - Авила (Барха, 86), Будимир, Рубен Гарсия (Кике, 61)

"Алавес": Пачеко - Теналья (Дуарте, 81), Лагуардия, Лежен, Наварро - Эскаланте (Мойя, 81), Лум - Эдгар Мендес (Пина, 76), Вальехо (Пеллистри, 66), Риоха - Хоселу

Предупреждения: Видаль, 9, Будимир, 29, Торро, 45+3 - Лум, 15

"Сельта" получила важный уроке - оказывается, матч длится на 80 минут, а 90 плюс добавленное. Сегодня это стоило галисийцам ничьей.

Так-то по ходу матча у "Эспаньола" мало что получалось впереди; "Сельта" выглядела солиднее. В первом тайме Диего Лопес потащил удар Аспаса в упор; во втором - все тот же Яго и еще Серви расстреливали ворота в течение пары секунд, но тщетно.

Бог его знает, почему команда Эдуардо Коудета остановилась в концовке, но это была фатальная ошибка. Пуадо и де Томас гостей пожалели, а вот вышедший на замену Ву Лей с паса Дардера бахнул от перекладины так, что никакой вратарь в мире не достал бы.

8 - Sergi Darder ???????? has assisted eight goals in 29 LaLiga games for Espanyol this season, one more than in his previous six seasons combined in the competition (seven in 169 appearances). Vital. pic.twitter.com/JtGVttzRa1 — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

Для китайца это первый гол и лучший матч в сезоне - оказывается, не только ради рекламных контрактов с Поднебесной его покупали.

В таблице "Попугаи" благодаря победе поднялись на 11-е место с 39 очками; "Сельта" наоборот опустилась на 12-е с 36 баллами. Обеим командам не светят ни вылет, ни еврокубки.

31-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Сельта" - 1:0

Гол: Ву Лей, 89

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Калеро, Кабрера, Педроса - Баре (Вильена, 66), Дардер - Эмбарба (Ву Лей, 67), Эррера, Пуадо (Видаль, 90+2) - де Томас (Давид Лопес, 90+2)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Солари, 67), Денис Суарес, Серви - Мина (Тиаго Гальярдо, 46), Аспас

Предупреждения: Эррера, 43, Калеро, 45, Баре, 55, Вильена, 81 - Васкес, 77

Баски все ближе к гарантированному месту в еврокубках в следующем сезоне. Победа на поле "Эльче" получилась справедливой, хотя и были некоторые нюансы.

Главный такой нюанс - пропущенный мяч уже на 3-й минуте; у хозяев здесь отмечаем не столько Каррильо, сколько блестящий пас вразрез от Фиделя и фирменное забегание Мохики.

Больше "Эльче" в этом матче в створ не бил, хотя во втором тайме у Понсе и был блестящий шанс, который аргентинец не использовал. "Сосьедад" играл острее, толковее, цельнее. Плюс у басков есть постаревший, но все еще очень мастеровитый Давид Сильва.

2 - David Silva ???????? made two assists in the first half against Elche, making him the oldest player to make two assists in a single game in Europe's big five leagues this season (36 years and 92 days). Baton. pic.twitter.com/DfJwpz1bSF — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

Сегодня "Ла Реал" забил оба гола после идеальных навесов своего 36-летнего плеймейкера - Бадиа лишь бессильно разводил руками; защитники - тоже.

Мог счет быть и еще крупнее, но Исак губил один момент за другим - плохая игра от шведа, которого, по слухам, ведет чуть ли не половина АПЛ.

В таблице после победы "Сосьедад" 6-й с 54 очками; до ТОП-4 осталось всего три балла, представьте себе! "Эльче", в свою очередь, идет 15-м с 32 баллами, на 4 очка опережая зону вылета.

31-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Сосьедад" - 1:2

Голы: Каррильо, 3 - Серлот, 31, Ле Норманн, 39

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Хосан, 68), Роко, Диего Гонсалес (Верду, 46), Мохика - Моренте, Маскарель (Кике Перес, 82), Гумбау (Гути, 46), Фидель - Каррильо (Понсе, 42), Милья

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 85), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Элустондо, 79) - Субименди - Рафинья (Порту, 68), Давид Сильва (Муньос, 79), Мелеро - Исак, Серлот (Янузай, 68)

Предупреждения: Паласиос, 21, Гумбау, 24, Каррильо, 34 - Исак, 19, Субименди, 37, Сальдуа, 82