Примера. Леванте - Барселона 2:3. Люк де Йонг спешит на помощь

С огнем играла "Барселона" на поле одного из аутсайдеров, и лишь чудом все завершилось для каталонцев хеппи-эндом.

Первый тайм в их исполнении - возможно, худший за все время при Хави. Впереди двигался один Дембеле, остальные занимались непонятно чем. Дани Алвес бегал медленно арбитра. Плюс еще дыры в защите шириной с Ла-Манш.

Хосе Луис Моралес обязан был забивать еще до перерыва, но запорол оба момента, причем в первом случае мяч с ленточки вынес Эрик Гарсия. Фаны "Леванте" хватались за головы - они еще не знали, что главное впереди.

0.16 – Barcelona’s expected goals tally of 0.16 against Levante tonight is a lowest xG for the Blaugranas in a first half so far this season. Stuck. pic.twitter.com/vd82RyucjP — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

За стартовые 10 минут второго тайма "Барса" привезла на свои ворота два (!) пенальти - первый реализовал Моралес, а вот вторую попытку от Рохера Марти парировал тер Штеген.

Подвиг вратаря вдохновил "Кулес" на серию атак - и вот уже "Леванте" всем составом прижался к воротам. Очередной отличный кросс Дембеле головой замкнул Обамеянг - 1:1! Проходит еще 4 минуты - и Гави находит в штрафной Педри, который в касание пробил четко под штангу - 1:2!

9 - FC Barcelona's Ousmane Dembélé has provided the most assist in the Top 5 European Leagues in the 2022 year (nine, alongside Lionel Messi). Emergent. pic.twitter.com/YIpuWqAklh — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

События в матче развивались так быстро, что дух захватывало. И знаете, что? Даже в почти безвыходной ситуации против намного более классного оппонента "Лягушки" бежали вперед, контратаковали, создавали моменты. Третий пенальти на ворота "Барсы" удивил, но, опять же, фол был - Ленгле привычно для себя сыграл в ногу, а не мяч.

Когда Мелеро пробил тер Штегена и сравнял счет, это выглядело справедливо. "Барса" сегодня не наиграла на победу, а "Леванте" - на поражение. Тем не менее, у "Кулес" есть Люк де Йонг, которому достаточно одного точного навеса…

В общем, голландский гигант снова выручил "Барсу" на последних секундах и сохранил для нее вторую строчку в таблице - у "Кулес" те же 60 очков, что и у "Севильи", но лучшая разница голов. "Леванте", увы, остался 19-м с 22 очками. Не ищите справедливости в футболе - ее там нет.

Luuk de Jong has 6 La Liga goals from 8 shots on target for Barcelona this season. pic.twitter.com/Yc2RwKF8WY — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) April 10, 2022

31-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Барселона" - 2:3

Голы: Моралес, 52 (с пенальти), Мелеро, 83 (с пенальти) - Обамеянг, 59, Педри, 63, Люк де Йонг, 90+1

"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Постиго, Везу (Кантеро, 76), Сон - Радоя (Барди, 76), Пепелу, Кампанья (Мелеро, 65) - Марти (Дани Гомес, 65), Моралес (Пубиль, 90)

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Ленгле, 81), Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, Френки де Йонг (Гави, 57) - Дембеле (Траоре, 84), Обамеянг (Люк де Йонг, 84), Ферран Торрес

Предупреждения: Кампанья, 11 - Араухо, 87