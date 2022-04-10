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Примера. Леванте - Барселона 2:3. Люк де Йонг спешит на помощь

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Каталонцы победили после трех пенальти на свои ворота!

Примера. Леванте - Барселона 2:3. Люк де Йонг спешит на помощь

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

С огнем играла "Барселона" на поле одного из аутсайдеров, и лишь чудом все завершилось для каталонцев хеппи-эндом.

Первый тайм в их исполнении - возможно, худший за все время при Хави. Впереди двигался один Дембеле, остальные занимались непонятно чем. Дани Алвес бегал медленно арбитра. Плюс еще дыры в защите шириной с Ла-Манш.

Хосе Луис Моралес обязан был забивать еще до перерыва, но запорол оба момента, причем в первом случае мяч с ленточки вынес Эрик Гарсия. Фаны "Леванте" хватались за головы - они еще не знали, что главное впереди.

За стартовые 10 минут второго тайма "Барса" привезла на свои ворота два (!) пенальти - первый реализовал Моралес, а вот вторую попытку от Рохера Марти парировал тер Штеген.

Подвиг вратаря вдохновил "Кулес" на серию атак - и вот уже "Леванте" всем составом прижался к воротам. Очередной отличный кросс Дембеле головой замкнул Обамеянг - 1:1! Проходит еще 4 минуты - и Гави находит в штрафной Педри, который в касание пробил четко под штангу - 1:2!

События в матче развивались так быстро, что дух захватывало. И знаете, что? Даже в почти безвыходной ситуации против намного более классного оппонента "Лягушки" бежали вперед, контратаковали, создавали моменты. Третий пенальти на ворота "Барсы" удивил, но, опять же, фол был - Ленгле привычно для себя сыграл в ногу, а не мяч.

Когда Мелеро пробил тер Штегена и сравнял счет, это выглядело справедливо. "Барса" сегодня не наиграла на победу, а "Леванте" - на поражение. Тем не менее, у "Кулес" есть Люк де Йонг, которому достаточно одного точного навеса…

В общем, голландский гигант снова выручил "Барсу" на последних секундах и сохранил для нее вторую строчку в таблице - у "Кулес" те же 60 очков, что и у "Севильи", но лучшая разница голов. "Леванте", увы, остался 19-м с 22 очками. Не ищите справедливости в футболе - ее там нет.

31-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Барселона" - 2:3

Голы: Моралес, 52 (с пенальти), Мелеро, 83 (с пенальти) - Обамеянг, 59, Педри, 63, Люк де Йонг, 90+1

"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Постиго, Везу (Кантеро, 76), Сон - Радоя (Барди, 76), Пепелу, Кампанья (Мелеро, 65) - Марти (Дани Гомес, 65), Моралес (Пубиль, 90)

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Ленгле, 81), Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, Френки де Йонг (Гави, 57) - Дембеле (Траоре, 84), Обамеянг (Люк де Йонг, 84), Ферран Торрес

Предупреждения: Кампанья, 11 - Араухо, 87

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В статье: Барселона Леванте (Валенсия)
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Комментарии (14)
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Ol-g (Одесса)
11.04.2022 в 01:26
Народе, продовжуємо переказувати гроші армії!
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2022 в 00:33
Головне, що в команди Хаві появився дух переможця і віра у власні сили!Хороша обстановка в колективі!
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Дoбрый (землянин)
11.04.2022 в 00:57
Выход Педри и Гави очень взбодрил полусонную Барсу. Ну, а выход Люка и его победный гол это вишенка на торте. То, шо не получилось у Кумана, получилось у Хави. Он создал Команду. Ту Команду, которую я и хотел видеть, за исключением обороны. Защита, как и прежде, просто кошмар, какой-то. Араухо стоит особняком. Остальных в мешок и с моста...
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2022 в 00:22
Скільки критики було відносно трансферу Люка, скільки насмішок і поганих слів він отримував... І що в результаті маємо? Зі всіх голландців команди в нього найвищий ККД!!!Неймовірно!!!
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+1
0
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Дoбрый (землянин)
11.04.2022 в 00:10
Ууууххх! Ну и игрулька, блъ. это пздц.. Лююююююююк!!! Красава! Всех барселонцев с победой! Шануймося друзі! Да здравствует Барселона! Барса понад усе! Слава Украине! Мы победим!
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+2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2022 в 00:18
Героям Слава
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
11.04.2022 в 00:08
ШО ТО БУЛО Свої три забили та одночасно заробили! Але скільки пенальті "заробили" Так господарі пирнали відмінно! Проте хто примушував Алвеса виставляти руки, а Ленгле наступати на ногу супернику!?! Хоч подібні "виходки" з боку господарів суддя часто ігнорував! А так весна Барса все ж таки трошки видохлась. Не підібрав поки Чаві чи Шаві (дивлюсь іспанський варіант, його і так, і так кличуть) 15... 17 польових гравців основи. Головне перемогли... скоріш ВИРВАЛИ перемогу.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.04.2022 в 00:02
Фантастика!За що я люблю Барселону, що з нею не зіскучишся )))Чи з лідером грає, чи з аутсайдером невідомо, що чекати ,завжди інтрига і нерередбачувану, а тому і цікаво!!!З перемогою!
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Дoбрый (землянин)
11.04.2022 в 00:46
Такой перепад эмоций за время игры испытал.. Перед вторым пеналеи подумалось, ну всё, пздц... Потом всплеск! Обама! Педри! И снова пеналь... Ну думаю, ладно, ничья так ничья.. И вдруг, БАЦ!!! Голова!!! Кого надо голова!
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Loader (Днепр)
10.04.2022 в 23:57
Барселона не очень хотела играть, но характер проявила.
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Дoбрый (землянин)
11.04.2022 в 00:22
Ну негоже проигрывать последней команде Ла Лиги.
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Кот2021 (Николаев)
10.04.2022 в 23:57
Олег Барселиниус! Ну шо там твой "физрук"?
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Дoбрый (землянин)
11.04.2022 в 00:19
Который? Куман или Сетьен?
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Spokoyno (Київ)
11.04.2022 в 00:29
Ха... я ж казав, що Алвес на ддругий тайм не випускати! Він вже в першому таймі і декілька разів шкутильгав, і Мін... показували! НІТ не послухався мене Ша... і на тобі перший пенальті
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