Примера. Райо Вальекано - Валенсия 1:1. Гвардиола спас Молний

"Райо Вальекано" не только худшая, но и наименее удачливая команда второго круга Примеры.

Это же надо весь матч провести в атаках против совершенно инертного соперника, создать не менее трех-четырех голевых шансов, однако в итоге еле уйти от поражения? Увы, для "Молний" это уже тренд, длящийся 4 месяца.

Сегодня за мадридцев могли и даже обязаны были забивать Иси Паласон (дважды), Гвардиола, даже Катена, но всякий раз мяч летел либо в каркас, либо здорово играл Мамардашвили.

Пробить грузина получилось только раз - в концовке встречи, когда очередной классный пас Паласона превратил в гол Гвардиола.

10 - Carlos Soler ???????? has scored 10 goals in LaLiga 2021/22, becoming the first Valencia midfielder to reach double figures for goals in consecutive seasons in the competition since Gaizka Mendieta ???????? (13 goals in 1999/2000 and 10 in 2000/01). Vital. pic.twitter.com/Y3cjIMb27C