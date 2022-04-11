Примера. Райо Вальекано - Валенсия 1:1. Гвардиола спас Молний

"Райо Вальекано" не только худшая, но и наименее удачливая команда второго круга Примеры.

Это же надо весь матч провести в атаках против совершенно инертного соперника, создать не менее трех-четырех голевых шансов, однако в итоге еле уйти от поражения? Увы, для "Молний" это уже тренд, длящийся 4 месяца.

Сегодня за мадридцев могли и даже обязаны были забивать Иси Паласон (дважды), Гвардиола, даже Катена, но всякий раз мяч летел либо в каркас, либо здорово играл Мамардашвили.

Пробить грузина получилось только раз - в концовке встречи, когда очередной классный пас Паласона превратил в гол Гвардиола.

10 - Carlos Soler ???????? has scored 10 goals in LaLiga 2021/22, becoming the first Valencia midfielder to reach double figures for goals in consecutive seasons in the competition since Gaizka Mendieta ???????? (13 goals in 1999/2000 and 10 in 2000/01). Vital. pic.twitter.com/Y3cjIMb27C — OptaJose (@OptaJose) April 11, 2022

Плохая новость для "Райо" в том, что к тому времени он уже уступал в счете. "Валенсия" за весь матч провела одну внятную атаку, и в ней же умудрилась забить - Гедеш прострелил на Солера, а тот с рикошетом попал под штангу.

В результате крайне несправедливая ничья, после которой "Молнии" остались 13-ми в таблице с 34 очками; у "Валенсии" - 42 балла и 9-я строчка.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Гвардиола, 83 - Солер, 57

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Кевин Родригеш (Нтека, 73) - Валентин, Унаи Лопес (Сисс, 62) - Паласон, Трехо (Бебе, 72), Альваро Гарсия - Гвардиола (Силла, 90+1)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста (Кюмарт, 84), Альдерете, Гайя - Гильямон - Солер, Муса (Рачич, 72), Мориба (Фулькье, 46), Дуро (Маркос Андре, 46) - Гедеш (Васкес, 81)

Предупреждения: Унаи Лопес, 5, Балью, 90+2, Катена, 90+8 - Мориба, 8, Дуро, 42, Маркос Андре, 74, Коррея, 90+8