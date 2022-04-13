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История не заканчивается. Реал и Модрич готовы продолжить сотрудничество
Хорват слишком важная часть "сливочных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в ближайшее время Лука Модрич может продлить контракт с мадридским "Реалом". Текущая сделка истекает летом 2022-го года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. В мае "Реал" попытается продлить контракт с Модричем и Винисиусом Жуниором.
Real Madrid and Luka Modrić have not changed their plans: they want to continue together next season. ⚪️⭐️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2022
Current deal expires in two months - but Real Madrid will discuss with both Modrić and Vinícius Júnior in May to extend their contracts. pic.twitter.com/hJj0PvC3qx
В текущем сезоне на счету хорватского хавбека 12 результативных действий (3+9) в 37-ми поединках.
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