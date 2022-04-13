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История не заканчивается. Реал и Модрич готовы продолжить сотрудничество

Испания
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Хорват слишком важная часть "сливочных"

История не заканчивается. Реал и Модрич готовы продолжить сотрудничество

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже в ближайшее время Лука Модрич может продлить контракт с мадридским "Реалом". Текущая сделка истекает летом 2022-го года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. В мае "Реал" попытается продлить контракт с Модричем и Винисиусом Жуниором.

В текущем сезоне на счету хорватского хавбека 12 результативных действий (3+9) в 37-ми поединках.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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