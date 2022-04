История не заканчивается. Реал и Модрич готовы продолжить сотрудничество

Уже в ближайшее время Лука Модрич может продлить контракт с мадридским "Реалом". Текущая сделка истекает летом 2022-го года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. В мае "Реал" попытается продлить контракт с Модричем и Винисиусом Жуниором.

Real Madrid and Luka Modrić have not changed their plans: they want to continue together next season. ⚪️⭐️ #RealMadrid



Current deal expires in two months - but Real Madrid will discuss with both Modrić and Vinícius Júnior in May to extend their contracts. pic.twitter.com/hJj0PvC3qx