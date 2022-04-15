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Хавбек Барселоны рискует не сыграть до конца сезона из-за травмы

Испания
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Хави слишком много задействовал футболиста

Хавбек Барселоны рискует не сыграть до конца сезона из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Стал известен характер травмы полузащитника каталонской "Барселоны" Педри. 19-летний исполнитель ушел на замену (вместо него появился Френки Де Йонг) в перерыве второго матча ¼ финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом" (2:3).

Причина – дискомфорт в области задней поверхности бедра. На официальном сайте каталонцев появилась информация о том, что Педри попал в лазарет.

По информации испанских СМИ, хавбек пропустит полтора-два месяца и, таким образом, вполне может пропустить остаток кампании-2021/22.

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В статье: Педри
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Источник:
football-espana.net

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