Хавбек Барселоны рискует не сыграть до конца сезона из-за травмы

Стал известен характер травмы полузащитника каталонской "Барселоны" Педри. 19-летний исполнитель ушел на замену (вместо него появился Френки Де Йонг) в перерыве второго матча ¼ финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом" (2:3).

Причина – дискомфорт в области задней поверхности бедра. На официальном сайте каталонцев появилась информация о том, что Педри попал в лазарет.

По информации испанских СМИ, хавбек пропустит полтора-два месяца и, таким образом, вполне может пропустить остаток кампании-2021/22.