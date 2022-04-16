Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Реал Сосьедада первый в топ-5 лигах по сухим матчам
Топ-клубам стоит присмотреться
Фото: Getty Images
Алекс Ремиро, вратарь "Реал Сосьедада", провел 18 сухих матчей в этом сезоне, сообщает GSFN. Он опередил Алиссона из "Ливерпуля" и Эдерсона из "Сити".
Real Sociedad goalkeeper Álex Remiro has kept the most clean sheets in Europe's top five leagues (18), surpassing Alisson (17) and Ederson (17) tonight - via @LaLigaenDirecto— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) April 15, 2022
Сообщается, что Алекс Ремиро с 18 сухими матчами первый среди вратарей топ-5 лиг по этому показателю. За ним идут Эдерсон и Алиссон с 17 поединками "на ноль".
Этого показателя Алекс достиг, проведя 28 матчей в Ла Лиге.
Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего вратаря в 22 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Представитель президента Украины заявил, что россия может официально объявить войну нашей стране
- Россияне пустили в бой новый вид бомбардировщиков. Ими был нанесен удар по Мариуполю
- Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика
- Два ненужных игрока Реала приглянулись чемпиону Италии
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией