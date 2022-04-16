Вратарь Реал Сосьедада первый в топ-5 лигах по сухим матчам

Алекс Ремиро, вратарь "Реал Сосьедада", провел 18 сухих матчей в этом сезоне, сообщает GSFN. Он опередил Алиссона из "Ливерпуля" и Эдерсона из "Сити".

Real Sociedad goalkeeper Álex Remiro has kept the most clean sheets in Europe's top five leagues (18), surpassing Alisson (17) and Ederson (17) tonight - via @LaLigaenDirecto — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) April 15, 2022

Сообщается, что Алекс Ремиро с 18 сухими матчами первый среди вратарей топ-5 лиг по этому показателю. За ним идут Эдерсон и Алиссон с 17 поединками "на ноль".

Этого показателя Алекс достиг, проведя 28 матчей в Ла Лиге.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего вратаря в 22 миллиона евро.