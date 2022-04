Вратарь Реал Сосьедада первый в топ-5 лигах по сухим матчам

Алекс Ремиро, вратарь "Реал Сосьедада", провел 18 сухих матчей в этом сезоне, сообщает GSFN. Он опередил Алиссона из "Ливерпуля" и Эдерсона из "Сити".

Real Sociedad goalkeeper Álex Remiro has kept the most clean sheets in Europe's top five leagues (18), surpassing Alisson (17) and Ederson (17) tonight - via @LaLigaenDirecto