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Вратарь Реал Сосьедада первый в топ-5 лигах по сухим матчам

Испания
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Топ-клубам стоит присмотреться

Вратарь Реал Сосьедада первый в топ-5 лигах по сухим матчам

Фото: Getty Images

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Алекс Ремиро, вратарь "Реал Сосьедада", провел 18 сухих матчей в этом сезоне, сообщает GSFN. Он опередил Алиссона из "Ливерпуля" и Эдерсона из "Сити".

Сообщается, что Алекс Ремиро с 18 сухими матчами первый среди вратарей топ-5 лиг по этому показателю. За ним идут Эдерсон и Алиссон с 17 поединками "на ноль".

Этого показателя Алекс достиг, проведя 28 матчей в Ла Лиге.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего вратаря в 22 миллиона евро.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Эдерсон Алиссон Бекер Алекс Ремиро
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