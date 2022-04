Самый креативный игрок Примеры играет за Бильбао. Его сравнивали с Месси, но он выбрал путь Ле Тиссье

…А началось все со спарринга.

Был март 2008-го, и тренеру "Атлетика" Хоакину Капарросу приспичило посмотреть молодежь из академии. Даже 17-19-летние парни разъехались по сборным - дело было во время международного перерыва - но тренеру виднее, вот и собрали кого смогли.

Среди прочих в той группе были двое совсем детей. 14-летний Хонас Рамальо удивлял, прежде всего, цветом кожи - на тот момент за "Атлетик" еще не выступали африканцы.

Вторым же был 15-летний Икер Муньяин - субтильный мальчик, на котором даже футболка размера S выглядела как XXL.

Тем не менее, он вышел и без видимых проблем начал обыгрывать, пасовать, нагнетать, будто всю жизнь только против взрослых и играл.

Капаррос - опытный тренер, и понял все без промедления. С тех пор он вызывал Муньяина на все сборы первой команды, а в официальном матче выпустил уже спустя неполный год. Икеру было лишь 16 лет и 7 месяцев - новый клубный рекорд. Впрочем, какая разница? Главное, он был готов.

К тому же, на горизонте виднелись матчи Лиги Европы против "Янг Бойз", и "Атлетику" надо было срочно усиливать атаку.

***

Спустя много лет уже 28-летний Муньяин комментировал события того матча прямо перед телевизором в холле гостиницы на презентации своей автобиографии.

Фернандо Льоренте в тот день открыл счет ударом головой; Икер же его удвоил на 72-й минуте - через 120 секунд после появления на поле. Забил, побежал в сторону углового флажка, а затем просто упал навзничь - видимо, не веря своему счастью.

Как только не называли тогда Муньяина, какое только будущее ему не прочили, даже с Месси сравнивали… И ни один прогноз не сбылся.

Мир ловил баска руками "Барселоны", "Севильи", "Наполи", "МЮ", "Ливерпуля" (эти были особенно настойчивы), но тщетно.

В 2018-м, подписывая новый 6-летний контракт с "Атлетиком", Икер попросил не включать в него пункт о клаусуле, опасаясь, что найдется в мире шейх, который ее выплатит, представляете? Муньяин настолько боялся потерять Бильбао, что даже символичные 150-200 млн отступных в сделке его не устроили. Он хотел просто навсегда остаться в клубе, который в то время боролся за выживание.

Нет, он определенно не Месси.

***

Баскская земля действительно богата талантами настолько, что "Атлетик", играя только "своими", еще ни разу не вылетел из Примеры, а ведь есть еще "Ла Реал", "Осасуна", "Алавес" и клубы поменьше. Плюс многие едут в другие регионы.

Сейчас вспоминаются матчи "Атлетика" против "МЮ" в Лиге Европы, после которых сэр Алекс Фергюсон лишь пожимал плечами - мол, еще легко отделались.

Хави Мартинес после того выдающегося сезона укатил в "Баварию", где собрал букет трофеев; Фернандо Льоренте перешел в "Ювентус", но не потянул уровень гегемона Серии А и постепенно ушел в закат. Андер Эррера стал добротным ролевиком сперва в "МЮ", а затем в "ПСЖ". Лишь Муньяин остался на "Сан-Мамесе", хотя после феерии с англичанами и получил больше всего авансов.

Его упрямство стоило ему миллионов денег, трофеев, даже места в сборной - там не любят "местечковых королей", Мэтт Ле Тиссье соврать не даст. Но, черт, это его проблемы.

Для нас, болельщиков, решение Икера - подарок небес, ведь без него Бильбао никогда бы не выиграл Суперкубок; не воевал бы до последнего в каждом большом матче; его бы не опасались "Реал", "Атлетико" и "Барселона".

Говоря глобально, не имей "Атлетик" Муньяина - и Примера потеряла бы одну из главных своих движущих сил.

***

И нет, мы не преувеличиваем.

В свои 29 Икер уже не носится по левому флангу - два разрыва крестов не прошли бесследно. Зато его влияние на игру только растет.

У лидера басков уже 8 голевых передач в Ла Лиге; при этом его показатель ожидаемых ассистов самый высокий в чемпионате - 7,9 (0,33 xA/90 минут).

8 - Iker Muniain has made eight assists for @Athletic_en in @LaLigaEN this season, the most assists in a single league campaign in his career. Generous. pic.twitter.com/9MpCOp8h8s