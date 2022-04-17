Самый креативный игрок Примеры играет за Бильбао. Его сравнивали с Месси, но он выбрал путь Ле Тиссье

…А началось все со спарринга.

Был март 2008-го, и тренеру "Атлетика" Хоакину Капарросу приспичило посмотреть молодежь из академии. Даже 17-19-летние парни разъехались по сборным - дело было во время международного перерыва - но тренеру виднее, вот и собрали кого смогли.

Среди прочих в той группе были двое совсем детей. 14-летний Хонас Рамальо удивлял, прежде всего, цветом кожи - на тот момент за "Атлетик" еще не выступали африканцы.

Вторым же был 15-летний Икер Муньяин - субтильный мальчик, на котором даже футболка размера S выглядела как XXL.

Se cumplen hoy 10 años del debut en el primer equipo del Athletic de Iker Muniain @IkerMuniain10.



Debutó #UnDiaComoHoy 2009 en San Mamés, UEFA, contra los suizos del Young Boys (0-1). pic.twitter.com/923PAJAUuD — Historia Athletic. El Txistu (@AthleticTxistu) July 30, 2019

Тем не менее, он вышел и без видимых проблем начал обыгрывать, пасовать, нагнетать, будто всю жизнь только против взрослых и играл.

Капаррос - опытный тренер, и понял все без промедления. С тех пор он вызывал Муньяина на все сборы первой команды, а в официальном матче выпустил уже спустя неполный год. Икеру было лишь 16 лет и 7 месяцев - новый клубный рекорд. Впрочем, какая разница? Главное, он был готов.

К тому же, на горизонте виднелись матчи Лиги Европы против "Янг Бойз", и "Атлетику" надо было срочно усиливать атаку.

***

Спустя много лет уже 28-летний Муньяин комментировал события того матча прямо перед телевизором в холле гостиницы на презентации своей автобиографии.

Фернандо Льоренте в тот день открыл счет ударом головой; Икер же его удвоил на 72-й минуте - через 120 секунд после появления на поле. Забил, побежал в сторону углового флажка, а затем просто упал навзничь - видимо, не веря своему счастью.

Как только не называли тогда Муньяина, какое только будущее ему не прочили, даже с Месси сравнивали… И ни один прогноз не сбылся.

Мир ловил баска руками "Барселоны", "Севильи", "Наполи", "МЮ", "Ливерпуля" (эти были особенно настойчивы), но тщетно.

В 2018-м, подписывая новый 6-летний контракт с "Атлетиком", Икер попросил не включать в него пункт о клаусуле, опасаясь, что найдется в мире шейх, который ее выплатит, представляете? Муньяин настолько боялся потерять Бильбао, что даже символичные 150-200 млн отступных в сделке его не устроили. Он хотел просто навсегда остаться в клубе, который в то время боролся за выживание.

Нет, он определенно не Месси.

***

"С местными талантами и нашей поддержкой вам не нужны иностранцы", - гласит слоган "Атлетика", и это не пустые слова.

Баскская земля действительно богата талантами настолько, что "Атлетик", играя только "своими", еще ни разу не вылетел из Примеры, а ведь есть еще "Ла Реал", "Осасуна", "Алавес" и клубы поменьше. Плюс многие едут в другие регионы.

Сейчас вспоминаются матчи "Атлетика" против "МЮ" в Лиге Европы, после которых сэр Алекс Фергюсон лишь пожимал плечами - мол, еще легко отделались.

Хави Мартинес после того выдающегося сезона укатил в "Баварию", где собрал букет трофеев; Фернандо Льоренте перешел в "Ювентус", но не потянул уровень гегемона Серии А и постепенно ушел в закат. Андер Эррера стал добротным ролевиком сперва в "МЮ", а затем в "ПСЖ". Лишь Муньяин остался на "Сан-Мамесе", хотя после феерии с англичанами и получил больше всего авансов.

Его упрямство стоило ему миллионов денег, трофеев, даже места в сборной - там не любят "местечковых королей", Мэтт Ле Тиссье соврать не даст. Но, черт, это его проблемы.

Для нас, болельщиков, решение Икера - подарок небес, ведь без него Бильбао никогда бы не выиграл Суперкубок; не воевал бы до последнего в каждом большом матче; его бы не опасались "Реал", "Атлетико" и "Барселона".

Говоря глобально, не имей "Атлетик" Муньяина - и Примера потеряла бы одну из главных своих движущих сил.

***

И нет, мы не преувеличиваем.

В свои 29 Икер уже не носится по левому флангу - два разрыва крестов не прошли бесследно. Зато его влияние на игру только растет.

У лидера басков уже 8 голевых передач в Ла Лиге; при этом его показатель ожидаемых ассистов самый высокий в чемпионате - 7,9 (0,33 xA/90 минут).

8 - Iker Muniain has made eight assists for @Athletic_en in @LaLigaEN this season, the most assists in a single league campaign in his career. Generous. pic.twitter.com/9MpCOp8h8s — OptaJose (@OptaJose) April 9, 2022

Грубо говоря, Муньяин уже мог иметь 15 голевых, но партнеры люто транжирят моменты. Это давний бич "Львов", у которых после уходов Фернандо Льоренте и Арица Адуриса просто не осталось бомбардиров. Их основной центрфорвард Иньяки Уильямс забил лишь 7 раз в Ла Лиге, и это еще ничего - в двух предыдущих сезонах было по 6.

Муньяину это еще усложняет задачу, и ему приходится активничать как никому в лиге - так, у него уже 82 паса под удар в 31 туре; на втором месте по этому показателю в Испании Набиль Фекир из "Бетиса" (64); у остальных еще меньше.

Лидер Бильбао создал голевых ситуаций больше любого другого игрока в Испании (72), занимая пятое место по этому показателю в топ-лигах..

Хотя у Икера уже нет космической скорости, он все еще в ТОП-4 в Ла Лиге по количеству забегов с мячом на 5 и более метров в направлении чужих ворот (241). Больше в этом сезоне выполнили только уже упомянутые Вини (427), Фекир (302), а еще Гонсалу Гедеш (283) из "Валенсии".

При этом - внимание! - лишь Винисиусу удалось создать больше голевых шансов после своих забегов с мячом, чем Муньяину - 19 против 14. Чувствуете разницу в эффективности?

***

Весь сезон "Атлетик" играет по принципу: не знаешь, что делать - отдай мяч Муньяину.

Марселино хоть и скуп на комплименты, но даже он по ходу сезона неоднократно называл игру своего капитана "удивительной", "зверской" и тому подобное. Поводов, надо сказать, хватало.

| FOCUS



Iker Muniain's brilliant display led Athletic Club to a 3:2 Copa del Rey win over Barcelona:



76 touches

2 goals

4 shots/2 on target

1 big chance created

5 key passes

3/4 succ. dribbles

10/18 duels won

9.6 SofaScore rating



#AthleticBarca pic.twitter.com/0pGoS37Wy3 — SofaScore (@SofaScoreINT) January 20, 2022

Тут и победа над "Атлетико" в полуфинале Суперкубка с голевой на Ерая (2:1), и выдающиеся 3:2 в Кубке против "Барселоны", где Икер оформил дубль и гениально засушил последние минуты; и историчные 4:0 в дерби против "Сосьедада", где капитан исполнил 1+1.

Да, это все отдельные мазки, которые не складываются в цельную картинку. Баски выбили из Кубка "Реал" и "Барсу", но затем проиграли "Валенсии". Скорее всего, не видать им и еврокубков, если только кто-то из испанцев не возьмет ЛЧ. Но для "Сан-Мамеса" и Муньяина это уже давно привычное дело.

"Играть за большие клубы - большой вызов и честь, но еще сложнее играть против них и побеждать. Я выбрал это своей миссией", - сказал давным-давно капитан Бильбао, и он держит слово.

***

Муньяин застал Капарроса еще тинэйджером; засверкал у Сумасшедшего Бьелсы; заматерел под рукой Вальверде; не скис в безвременье и дождался прихода Марселино. Для Бильбао он уже не просто футболист, а символ клуба и его философии - сколь притягательной, столь и архаичной.

И дураку видно, что "Атлетику" с каждым годом все сложнее не приглашать чужаков. Состав "Львов" давно не для больших задач. Нападение оскудело настолько, что в центре играет 35-летний хав Рауль Гарсия; в центре поля - два волнореза без намека на светлую голову.

Муньяин поддерживает огонь в костре, который догорает. Да, его пример вдохновил остаться Иньяки Уильямса; возможно, теми же стопами пойдут и Беренгер с Нико. Но этого мало в эпоху, когда аутсайдер Примеры запросто арендует двух игроков "Ромы" посреди сезона, и те за пару недель переворачивают всю борьбу за выживание.

Баскам нужны или реформы, или… новый Муньяин. На его поиски у "Лесамы" - знаменитой академии "Атлетика" - есть еще пару лет; Икер их обеспечит.

Ну, а что будет дальше - покажут даже не туры, не кубки, а ближайшие спарринги и 14-15-летние пацаны, которых на них будут просматривать. Все как в 2008-м.

Это в Мадриде и Барселоне время течет вперед; в Бильбао оно уже очень давно движется строго по спирали.