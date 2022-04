Примера. Субмарина побеждает после Баварии, Валенсия уступает перед финалом Кубка

Тот случай, когда на поле вышли две команды, но только одна из них - чтобы создавать моменты.

По правде, "Эльче" обязан был решать все вопросы еще до перерыва, но Понсе и Гути запороли стопроцентные шансы. Мохике было в стократ сложнее пробить из-под защитника в борьбе, но он справился и таки зажег на табло единичку.

Во втором тайме "Эльче" отличился еще дважды - Бигас здорово откликнулся на навес со штрафного (привет Рико), а Ли Кан Ин закатил в свои ворота комичный автогол. Комичный, как и вся "Мальорка" сегодня.

3 - Three @Elchecf_en's players have been involved in 10+ goals in @LaLigaEN 2021/22 (Pere Milla - 7+3, Lucas Boyé - 7+3, Fidel Chaves - 5+5). In 21st Century, only one player did it in a single season with Franjiverdes (Jonathas de Jesús in 2013/14 - 14+7). Variety. pic.twitter.com/8DWnr4HBMn — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2022

В таблице после победы "Эльче" оторвался от зоны вылета уже на 7 очков, занимая 13-ю строчку. У "Мальорки" дела значительно хуже - 17-е место и один балл преимущества над зоной риска.

32-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Мальорка" - 3:0

Голы: Мохика, 42, Бигас, 58, Ли Кан Ин, 81 (автогол)

"Эльче": Бадиа - Хосан (Моренте, 71), Роко, Верду, Бигас (Диего Гонсалес, 87), Мохика - Кике Перес (Пьятти, 71), Гути (Гумбау, 68), Маскарель, Фидель (Милья, 68) - Понсе

"Мальорка": Рико - Маффео (Ли Кан Ин, 46), Вальент, Раильо, Оливан, Хауме Коста (Гонсалес, 36) - Ндиай (Анхель, 56), Антонио Санчес, Баба (Севилья, 56), Дани Родригес (Кубо, 46) - Мурики

Предупреждения: Бигас, 60, Маскарель, 86 - Оливан, 45+2, Баба, 53, Антонио Санчес, 64

"Райо" продолжает идти без побед в Ла Лиге в 2022 году и, кажется, с такой игрой нескоро сможет прервать удручающую серию.

Мадридцы каждый матч проводят как под копирку - много атакуют, создают моменты, но ужасная реализация и ляпы у своих ворот превращают все их усилия в пыль. Сегодня не случилось ничего нового - просто еще один такой матч.

До перерыва "Райо" мог забить 3-4 раза, но Мараш не попал по мячу, Гвардиола дважды промахнулся из убойных позиций, Балью не дотянулся до прострела.

А что потом? Опять двадцать пять - дичайший ляп Столе Димитриевского после удара Хоселу с 30 метров и здравствуй, 8-е выездное поражение в 10 последних турах.

4 - Players to win the most points for their side with their goals in LaLiga 2021/22:



18 - Karim Benzema ???????? (24 goals).

14 - Raúl de Tomás ???????? (14)

13 - Ángel Correa ???????? (11)

12 - JOSELU MATO ???????? (13)



Essential. pic.twitter.com/2b46kOQ8OO — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2022

В таблице после победы "Алавес" остался 19-м, но зато приблизился к спасительному 17-му месту на расстояние 4 очков. "Райо" остался 14-м, имея 6 баллов преимущества над зоной вылета.

32-й тур Примеры. Витория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Хоселу, 64

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Наварро (Дуарте, 75) - Хасон (Ману Гарсия, 46), Эскаланте (Пина, 84), Лум, Риоха (де ла Фуэнте, 86) - Эдгар Мендес (Падилья, 75), Хоселу

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Марио Эрнандес, 90), Комесанья (Бебе, 74) - Паласон, Нтека (Трехо, 65), Альваро Гарсия (Унаи Лопес, 74) - Гвардиола

Предупреждения: Эскаланте, 45+3, Дуарте, 90+9 - Нтека, 55, Мараш, 90+3, Паласон, 90+8

Удаление: Балью, 88

В плохом состоянии подходит "Валенсия" к финалу Кубка короля против "Бетиса". Сегодня команда Хосе Бордаласа не выглядела хозяевами ситуации против скромной "Осасуны".

По сути, это была битва равных, которую решила лучшая реализация моментов гостями. Анте Будимир в очередной раз этой весной дал мастер-класс по игре на втором этаже.

4 - @caosasuna_en's Ante Budimir ???????? has scored in four consecutive LaLiga games for the first time (87 appearances), netting four goals with just five shots on target in these four games. Fire. pic.twitter.com/i4veTPk459 — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2022

У "Валенсии" антигерой матча - Димитри Фулькье; француз и пенальти на свои ворота привез, сыграв рукой, и на Будимира позволил навесить без особых помех. Гонсалу Гедеш заработал 11-метровый в ответ, но этого оказалось мало.

В Ла Лиге и у "Летучих мышей", и у памплонцев никаких турнирных задач уже не осталось - "Валенсия" 10-я с 42 очками, "Осасуна" - 9-я с 44.

32-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Солер, 83 (с пенальти) - Авила, 50 (с пенальти), Будимир, 74

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби (Москера, 83), Гильямон, Гайя (Васкес, 83) - Элдер Кошта (Маркос Андре, 65), Мориба (Солер, 65), Рачич, Хиль (Черышев, 74) - Гедеш, Дуро

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Коте (Рубен Гарсия, 65) - Монкайола, Торро, Ойер (Хави Мартинес, 64), Ману Санчес - Будимир, Авила (Брашанац, 74)

Предупреждения: Фулькье, 28, Гайя, 90+8 - Ойер, 17, Торро, 23

Получился не матч, а небольшая иллюстрация пользы блицкрига. "Вильярреал" понимал, что после битвы в Мюнхене надолго его не хватит, кинув все силы на стартовые 20-30 минут. Сработало!

"Хетафе" был жестко подавлен активным прессингом возле своих ворот и вертикальными рывками группы атаки "Подводников". Итоговые два гола - это, можно сказать, легко отделались. По факту, "Субмарина" наиграла на 3-4 мяча, но Чуквезе и Алькасер запороли идеальные шансы.

К счастью, лучше с реализацией у Жерара Морено и Ману Тригейроса - эти двое свои выходы на Давида Сорию довели до ума.

После перерыва "Хетафе" провел замены и вернулся в игру, даже один гол отыграл - героем выступил латераль Оливера, прошедший на дриблинге сразу четверых соперников и отдавший на Унала. Впрочем, это был первый и последний подвиг синих сегодня.

15 - Enes Ünal ???????? has scored 15 goals in LaLiga this season, making him the second Getafe player player to reach 15 goals in a single campaign in the competition after Roberto Soldado ???????? in 2009/10 (16). Impact. pic.twitter.com/PZOCcTIbft — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2022

В таблице "Вильярреал" укрепился на 7-й строчке с 49 очками. У "Хетафе" - 32 балла и нервное 15-е место.

32-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Унал, 63 - Жерар Морено, 7, Тригейрос, 16

"Хетафе": Сория - Кабако (Майораль, 46), Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес (Иглесиас, 84), Аленья (Оскар, 46), Арамбарри, Максимович, Оливера - Унал, Сандро (Вильяр, 77)

"Вильярреал": Рульи - Орье, Манди, Пау Торрес, Педраса - Чуквезе (Пино, 68), Парехо (Капу, 68), Иборра, Тригейрос (Мой Гомес, 84) - Жерар Морено (Ло Чельсо, 61), Алькасер (Данжума, 61)

Предупреждения: Дамьен Суарес, 20, Арамбарри, 60