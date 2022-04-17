Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто из известных футболистов играл в Севилье – квиз от UA-футбол
Центральному матчу тура испанской Ла Лиги посвящается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Сегодня, 17 апреля, на "Рамон Санчес Писхуан" пройдет центральный матч 32-го тура Ла Лиги - идущая третьей тамошняя "Севилья" будет принимать лидера первенства мадридский "Реал".
Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за андалусскую команду. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за севильский клуб.
Популярное сейчас
- Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян
- Канцлер Австрии о встрече с путиным: Он находится в своем мире и думает, что выиграет войну
- Тренер Сампдории: Я вижу, как Супряга прогрессирует
- Барселона начнет продавать именные билеты, после 30 тысяч болельщиков Айнтрахта на матче
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф