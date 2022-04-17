Кто из известных футболистов играл в Севилье – квиз от UA-футбол

Сегодня, 17 апреля, на "Рамон Санчес Писхуан" пройдет центральный матч 32-го тура Ла Лиги - идущая третьей тамошняя "Севилья" будет принимать лидера первенства мадридский "Реал".

Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за андалусскую команду. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок за севильский клуб.