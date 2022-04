Примера. Атлетико - Эспаньол 2:1. Решаюшая рука в последней атаке

Это уже становится традицией. Как и в первом круге, "Атлетико" забил победный гол "Эспаньолу" на 99-й минуте.

Сегодня "Матрасникам" не хватало свежести - на неделе команда Диего Симеоне отбегала тяжелый во всех смыслах матч против "Манчестер Сити" (0:0), и это не могло не сказаться.

Первый тайм прошел почти без ворот - у "Атлетико" вспомнить можно только выпад Феликса под углом (выше перекладины), у "Эспаньола" - попытку Кабреры головой под перекладину (спас Облак).

0 - Atlético de Madrid have failed to score in the first half in their last four games in all competitions, having had just one shot on target in these first four halves (seven shots in total). Fatigue. pic.twitter.com/1L0QBDtFL0