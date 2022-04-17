Примера. Кельты шокируют Сан-Мамес, еще один бенефис Эль Команданте

Еще один гениальный матч от 34-летнего капитана "Леванте" Хосе Луиса Моралеса. Если "Лягушки" каким-то чудом сохранят место в элите, то только благодаря ему.

Сегодня Эль Команданте сделал первый гол своим дриблингом и идеальным прострелом на Дани Гомеса, а затем заработал и реализовал пенальти, попутно отправив отдыхать Хермана Санчеса. Де-факто, на этом интрига была убита.

В оставшиеся полчаса "Гранада" даже не пыталась вернуться в игру, пропустив еще дважды. Гол престижа в добавленное время - все, на что хватило.

6 - José Luis Morales ???????? has been directly involved in six of @LevanteUDen's last seven goals in LaLiga, scoring four and assisting two. Commander. pic.twitter.com/ibYdJeLLX9 — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

В таблице у "Лягушек" после победы 25 очков. От спасительного 17-го места их отделяют 5 баллов, но календарь впереди адский - "Севилья", "Сосьедад" и "Реал".

У "Гранады" 16-я строчка, 29 очков и всего одна победа в 14 последних турах. С такой формой шансы "Насридов" на выживание выглядят не менее призрачно, чем у "Леванте".

32-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Леванте" - 1:4

Голы: Колладо, 90+2 - Дани Гомес, 17, Моралес, 56 (с пенальти), Мальса, 77, Сольдадо, 90+5

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас (Колладо, 46), Херман Санчес, Дуарте, Эскудеро - Пуэртас (Узуни, 70), Милья (Монторо, 70), Петрович (Исма Руис, 80) - Молина (Аресо, 80), Мачис

"Леванте": Карденас - Мирамон (Пубиль, 46), Робер, Постиго (Дуарте, 63), Везу, Сон - Радоя (Мальса, 63), Пепелу, Мелеро - Дани Гомес (Кантеро, 68), Моралес (Сольдадо, 80)

Предупреждения: Виктор Диас, 35, Херман Санчес, 44, Петрович, 69, Мачис, 74 - Радоя, 40, Карденас, 79

Удаление: Херман Санчес, 54

"Кельты" прервали серию из 4 матчей без побед на стадионе, где даже грандам играется нелегко. Максимально неожиданный результат.

"Сельте" даже не пришлось лезть из шкуры вон - "Львы" сами играли катастрофично с первой и до последней минуты. Марселино в отчаянье еще в перерыве убрал "никаких" Весгу, Уильямса и Сансета, но не сработало. Вышедший на второй тайм Вильялибре играл так плохо, что пришлось делать обратную замену!

Конечно, "Кельты" этим пользовались. Первый гол Аспас забил на 11-й минуте, замкнув прострел от Браиса Мендеса. За этим последовали 3-4 нереализованных шанса и, наконец, шедевр от Франа Бельтрана метров с 28-ми.

4 - Players to score the most away goals at the new San Mamés in LaLiga:



5 - Karim Benzema ????????

4 - Antoine Griezmann ????????

4 - Lionel Messi ????????

4 - IAGO ASPAS ????????



Nightmare. pic.twitter.com/IqRgMVHCDr — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

Стильная победа вывела "Сельту" на 11-е место с 39 очками. У "Атлетика" 45 очков и 8-е место. У обеих клубов турнирных задач на остаток сезона не осталось.

32-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Сельта" - 0:2

Голы: Аспас, 11, Бельтран, 37

"Атлетик": Симон - Печарроман, Вивиан, Ерай, Берчиче - Беренгер, Весга (Саррага, 46), Венседор, Муниаин (Рауль Гарсия, 68) - Сансет (Нико Уильямс, 46), Уильямс (Вильялибре, 46, Серрано, 72)

"Сельта": Дитуро - Васкес (Мурильо, 72), Айду (Домингес, 90+1), Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес (Солари, 88), Серви (Тапиа, 73) - Аспас, Мина (Нолито, 72)

Предупреждения: Печарроман, 41, Муниаин, 62 - Васкес, 51, Тапиа, 90+2