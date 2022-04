Примера. Кельты шокируют Сан-Мамес, еще один бенефис Эль Команданте

Еще один гениальный матч от 34-летнего капитана "Леванте" Хосе Луиса Моралеса. Если "Лягушки" каким-то чудом сохранят место в элите, то только благодаря ему.

Сегодня Эль Команданте сделал первый гол своим дриблингом и идеальным прострелом на Дани Гомеса, а затем заработал и реализовал пенальти, попутно отправив отдыхать Хермана Санчеса. Де-факто, на этом интрига была убита.

В оставшиеся полчаса "Гранада" даже не пыталась вернуться в игру, пропустив еще дважды. Гол престижа в добавленное время - все, на что хватило.

6 - José Luis Morales ???????? has been directly involved in six of @LevanteUDen's last seven goals in LaLiga, scoring four and assisting two. Commander. pic.twitter.com/ibYdJeLLX9