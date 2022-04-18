В копилку рекордов. Бензема вошел в тройку лучших бомбардиров Реала

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема забил победный гол в матче чемпионата Испании против "Севильи" (3:2).

На счету 34-летнего футболиста это уже 217-й мяч в составе мадридского клуба в испанском национальном первенстве. Таким образом, Бензема вышел на 3-е место, обойдя легендарного Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов.

Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду (311 мячей), вторым с 228 голами идет Рауль.