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В копилку рекордов. Бензема вошел в тройку лучших бомбардиров Реала

Испания
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Француз проводит невероятный сезон

В копилку рекордов. Бензема вошел в тройку лучших бомбардиров Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема забил победный гол в матче чемпионата Испании против "Севильи" (3:2).

На счету 34-летнего футболиста это уже 217-й мяч в составе мадридского клуба в испанском национальном первенстве. Таким образом, Бензема вышел на 3-е место, обойдя легендарного Альфредо Ди Стефано, на счету которого 216 голов.

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Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду (311 мячей), вторым с 228 голами идет Рауль.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
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