Реал сомневается касательно трансфера Холанда. И дело не только в деньгах

Эрлинг Холанд - один из самых главных претендентов на переход в топ-клуб уже ближайшим летом. За ним давно охотятся многие гранды.

Один из них - мадридский "Реал". Правда, по данным Goal.com, руководство "сливочных" все еще сомневается в целесообразности данного перехода. И дело не только в запрашиваемой зарплате и агентских отступных.

"Реал" тревожат травмы Холанда, из-за которых только в этой кампании он пропустил более 15-ти игр. В Мадриде опасаются повторения ситуации с Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром, которых в столице Испании преследовали травмы.

Real Madrid aren't willing to agree to the conditions from Erling Haaland's agents, as they don't want to anger any current players who would earn less than Haaland ???? pic.twitter.com/4ZuX2iCLoN