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Реал сомневается касательно трансфера Холанда. И дело не только в деньгах

Испания
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Также смущают травмы

Реал сомневается касательно трансфера Холанда. И дело не только в деньгах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Эрлинг Холанд - один из самых главных претендентов на переход в топ-клуб уже ближайшим летом. За ним давно охотятся многие гранды.

Один из них - мадридский "Реал". Правда, по данным Goal.com, руководство "сливочных" все еще сомневается в целесообразности данного перехода. И дело не только в запрашиваемой зарплате и агентских отступных.

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"Реал" тревожат травмы Холанда, из-за которых только в этой кампании он пропустил более 15-ти игр. В Мадриде опасаются повторения ситуации с Гаретом Бэйлом и Эденом Азаром, которых в столице Испании преследовали травмы.

В текущем сезоне Холанд забил 25 голов и отдал восемь голевых в 26-ти играх. Летом его можно будет подписать за 75 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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