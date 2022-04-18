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Барселона просит отменить бойкот перед матчем с Кадисом
Всё из-за 30 тысяч фанатов "Айнтрахта" на матче Лиги Европы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Руководство "Барселоны" обратились к фанатам с просьбой отменить бойкот и посетить матч, сообщает Diario Sport. С одной из групп болельщиков общалась лично вице-президент клуба Елена Форт.
Сообщается, что Елена призвала прийти на "Камп Ноу" ради клуба, Хави и команды.
Фанаты примут окончательное решение в течение ближайших часов.
Ранее активные фанаты клуба объявили о бойкоте сегодняшнего матча Ла Лиги с "Кадисом" из-за событий игры с "Айнтрахтом". Во время матча Лиги Европы на "Камп Ноу" присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта.
Фанаты немецкого клуба якобы покупали билеты у перекупщиков. После этого инцидента президент "каталонцев" Жоан Лапорта заявил, что клуб начнет продавать именные билеты.
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