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Барселона просит отменить бойкот перед матчем с Кадисом

Испания
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Всё из-за 30 тысяч фанатов "Айнтрахта" на матче Лиги Европы

Барселона просит отменить бойкот перед матчем с Кадисом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Руководство "Барселоны" обратились к фанатам с просьбой отменить бойкот и посетить матч, сообщает Diario Sport. С одной из групп болельщиков общалась лично вице-президент клуба Елена Форт.

Сообщается, что Елена призвала прийти на "Камп Ноу" ради клуба, Хави и команды.

Фанаты примут окончательное решение в течение ближайших часов.

Ранее активные фанаты клуба объявили о бойкоте сегодняшнего матча Ла Лиги с "Кадисом" из-за событий игры с "Айнтрахтом". Во время матча Лиги Европы на "Камп Ноу" присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта.

Фанаты немецкого клуба якобы покупали билеты у перекупщиков. После этого инцидента президент "каталонцев" Жоан Лапорта заявил, что клуб начнет продавать именные билеты.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Кадис Елена Форт
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Источник:
sport.es

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