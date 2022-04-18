Барселона просит отменить бойкот перед матчем с Кадисом

Руководство "Барселоны" обратились к фанатам с просьбой отменить бойкот и посетить матч, сообщает Diario Sport. С одной из групп болельщиков общалась лично вице-президент клуба Елена Форт.

Сообщается, что Елена призвала прийти на "Камп Ноу" ради клуба, Хави и команды.

Фанаты примут окончательное решение в течение ближайших часов.

Ранее активные фанаты клуба объявили о бойкоте сегодняшнего матча Ла Лиги с "Кадисом" из-за событий игры с "Айнтрахтом". Во время матча Лиги Европы на "Камп Ноу" присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта.

Фанаты немецкого клуба якобы покупали билеты у перекупщиков. После этого инцидента президент "каталонцев" Жоан Лапорта заявил, что клуб начнет продавать именные билеты.