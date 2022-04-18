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Лион хочет вернуть себе защитника Барселоны
Француз не играл за "Барсу" с декабря
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может перейти в "Лион", сообщает Diario Sport. Французский клуб хочет вернуть себе сразу нескольких футболистов.
Сообщается, что в "Лионе" рассматривают возвращение Самюэля Умтити. Клуб также хотел бы подписать Александра Ляказетта и Корантена Толиссо из "Арсенала" и "Баварии" соответственно. Их контракты истекают этим летом.
Отмечается, что Самюэль не входит в планы главного тренера Хави, а руководство клуба неоднократно хотело его продать.
Январское продление контракта, никак не сказалось на будущем футболиста в "Барсе". Фуллбек переформатировал свое соглашение, чтобы облегчить клубу ношу.
В этом сезоне Самюэль провел всего 1 матч за "Барселону" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.
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