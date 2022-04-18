Фати недоволен врачами Барселоны

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати недоволен методами клубных врачей, сообщает Diario Sport. Испанец восстанавливается по плану, а доктора настаивают на операции.

Сообщается, что 19-летний хавбек восстановился после травмы беда и чувствует себя прекрасно, почти готов к возвращению на поле. Он восстанавливался консервативно, а врачи "блауграны" советовали ему делать операцию, после которой футболист выбыл бы на больший срок.

Фати очень не хотел делать новую операцию, перенеся четыре хирургических вмешательства с момента дебюта за первую команду каталонцев. Он переехал в Мадрид, где проходил консервативное лечение.

Фати провел в этом сезоне за "Барселону" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего испанца в 60 миллионов евро.