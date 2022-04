Примера. Барселона - Кадис 0:1. Айнтрахтнулись еще раз

Итак, ренессанс "Барселоны" завершен - лидеры опять травмированы, пик формы пройден, команда вернулась на исходные.

На неделе каталонцы проиграли "Айнтрахту" (2:3) и вылетели из Лиги Европы. Тогда неудача многим показалась случайной, но нет - проблемы таки есть.

Вылет Педри лишил "Барсу" удушающего прессинга в средней зоне; усталость Дани Алвеса - умных кроссов справа; травма Жерара Пике - выигранных единоборств в центре защиты.

Мужа Шакиры, к слову, многие костерили весь сезон - ну что, увидели "Барсу" без него? Как вам пара Эрик Гарсия - Клеман Ленгле? Лукас Перес сегодня был обязан забивать дважды после их грубейших ошибок, но один раз простил. Не менее показателен и стопроцентный момент Алекса Фернандеса - Ленгле не успел с подкатом, Гарсия куда-то потерялся, и в итоге лишь промах капитана "Кадиса" спас "Барсу" от 0:2.

| After Barcelona's defeat, Real Madrid need to win their next two games and draw at Wanda Metropolitano to be crowned Champions. #rmalive pic.twitter.com/0oTLYEGugs

Да-да, именно 0:2, а не даже 1:2 или 2:2. "Барса" сегодня много держала мяч, но обострять пытался только Дембеле, а из явных моментов вспоминается лишь удар Обамеянга в концовке. Все.

Даже традиционный выход Люка де Йонга на последние минуты не спас "Барсу" - ее 15-матчевая серия без поражений в Ла Лиге подошла к концу. В таблице команда Хави имеет 60 очков - столько же у "Севильи" и "Атлетико", но у каталонцев еще есть игра в запасе против катящегося в пропасть "Райо". Это их шанс.

2 - Barcelona have lost two home games in a row in all competitions for the first time since April 2003: 2-4 in LaLiga against Deportivo de La Coruña and 1-2 in Champions League against Juventus. Surprise. pic.twitter.com/xc2QaJ1Fmd