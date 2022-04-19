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У лидера Вильярреала травма. Он может пропустить матч с Ливерпулем
Сломался лучший бомбардир
Фото: twitter.com/VillarrealCFen
"Вильярреал" сообщил в твиттере о травме лучшего бомбардира клуба Херарда Морено. У нападающего диагностировано перенапряжение мышц правой ноги.
Сроки восстановления 30-летнего испанца не называются.
???? Parte médico @AsisaSalud:— Villarreal CF (@VillarrealCF) April 18, 2022
El delantero @GerardMoreno9 padece una sobrecarga intensa en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Pendiente de evolución. pic.twitter.com/cf9sp07rFd
В текущем сезоне Жерар провел за "желтую субмарину" 26 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
Напомним, 27 апреля в 22:00 "Вильярреал" в гостях сыграет с "Ливерпулем" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.
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