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У лидера Вильярреала травма. Он может пропустить матч с Ливерпулем

Испания
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Сломался лучший бомбардир

У лидера Вильярреала травма. Он может пропустить матч с Ливерпулем

Фото: twitter.com/VillarrealCFen

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"Вильярреал" сообщил в твиттере о травме лучшего бомбардира клуба Херарда Морено. У нападающего диагностировано перенапряжение мышц правой ноги.

Сроки восстановления 30-летнего испанца не называются.

В текущем сезоне Жерар провел за "желтую субмарину" 26 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, 27 апреля в 22:00 "Вильярреал" в гостях сыграет с "Ливерпулем" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

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В статье: Ливерпуль Вильярреал Херард Морено
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