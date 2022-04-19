У лидера Вильярреала травма. Он может пропустить матч с Ливерпулем

"Вильярреал" сообщил в твиттере о травме лучшего бомбардира клуба Херарда Морено. У нападающего диагностировано перенапряжение мышц правой ноги.

Сроки восстановления 30-летнего испанца не называются.

???? Parte médico @AsisaSalud:



El delantero @GerardMoreno9 padece una sobrecarga intensa en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Pendiente de evolución. pic.twitter.com/cf9sp07rFd — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 18, 2022

В текущем сезоне Жерар провел за "желтую субмарину" 26 матчей, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, 27 апреля в 22:00 "Вильярреал" в гостях сыграет с "Ливерпулем" в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.