Гранада определилась с новым тренером. Он работал с Моуриньо в Реале

Испанский специалист Айтор Каранка будет работать главным тренером "Гранады". Об этом информирует официальный сайт команды.

О сроках соглашения с 48-летним специалистом не уточняется.

На этом посту он сменил Роберто Морено, который покинул должность в марте. Временным наставником команды был Рубен Торрекилья.

Каранка известен своей игрой за мадридский "Реал". После окончания карьеры футболиста, он работал в английских "Мидлсбро", "Ноттингеме Форест" и "Бирмингеме". Кроме того, Айтор входил в тренерский штаб Жозе Моуриньо в "Реале".

Напомним, на данный момент "Гранада" занимает лишь 17-ю позицию в чемпионате Испании и борется за выживание в элите.