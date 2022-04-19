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Гранада определилась с новым тренером. Он работал с Моуриньо в Реале
Команда сражается за сохранение прописки в элите
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский специалист Айтор Каранка будет работать главным тренером "Гранады". Об этом информирует официальный сайт команды.
О сроках соглашения с 48-летним специалистом не уточняется.
На этом посту он сменил Роберто Морено, который покинул должность в марте. Временным наставником команды был Рубен Торрекилья.
Каранка известен своей игрой за мадридский "Реал". После окончания карьеры футболиста, он работал в английских "Мидлсбро", "Ноттингеме Форест" и "Бирмингеме". Кроме того, Айтор входил в тренерский штаб Жозе Моуриньо в "Реале".
Напомним, на данный момент "Гранада" занимает лишь 17-ю позицию в чемпионате Испании и борется за выживание в элите.
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