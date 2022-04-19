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Гранада определилась с новым тренером. Он работал с Моуриньо в Реале

Испания
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Команда сражается за сохранение прописки в элите

Гранада определилась с новым тренером. Он работал с Моуриньо в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский специалист Айтор Каранка будет работать главным тренером "Гранады". Об этом информирует официальный сайт команды.

О сроках соглашения с 48-летним специалистом не уточняется.

На этом посту он сменил Роберто Морено, который покинул должность в марте. Временным наставником команды был Рубен Торрекилья.

Каранка известен своей игрой за мадридский "Реал". После окончания карьеры футболиста, он работал в английских "Мидлсбро", "Ноттингеме Форест" и "Бирмингеме". Кроме того, Айтор входил в тренерский штаб Жозе Моуриньо в "Реале".

Напомним, на данный момент "Гранада" занимает лишь 17-ю позицию в чемпионате Испании и борется за выживание в элите.

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В статье: Айтор Каранка Гранада
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Источник:
granadacf.es

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