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Советник президента Барселоны: Мы хотим, чтобы Дембеле остался. Он тоже
Йорди говорит о контракте проблемного полузащитника
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Советник президента "Барселоны" по спортивным вопросам Йорди Кройфф прокомментировал продление контракта с полузащитником Усманом Дембеле. "Нам нужны такие футболисты, таких мы и ищем", – приводит его слова RMC Sport.
"Дембеле – важный игрок, способный решить исход матча. Мы уже в этом убедились.
Нам нужны такие футболисты, таких мы и ищем. Мы хотим, чтобы Дембеле остался, и сам он этого хочет.
Посмотрим, получится ли договориться", – сказал Кройфф.
Напомним, что зимой Усман отказался как продлевать контракт на условиях клуба, так и уходить, что привело к его отстранению от основного состава. Позже ситуация успокоилась и стороны начали искать согласия.
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