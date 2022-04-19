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Советник президента Барселоны: Мы хотим, чтобы Дембеле остался. Он тоже

Испания
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Йорди говорит о контракте проблемного полузащитника

Советник президента Барселоны: Мы хотим, чтобы Дембеле остался. Он тоже

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Советник президента "Барселоны" по спортивным вопросам Йорди Кройфф прокомментировал продление контракта с полузащитником Усманом Дембеле. "Нам нужны такие футболисты, таких мы и ищем", – приводит его слова RMC Sport.

"Дембеле – важный игрок, способный решить исход матча. Мы уже в этом убедились.

Нам нужны такие футболисты, таких мы и ищем. Мы хотим, чтобы Дембеле остался, и сам он этого хочет.

Посмотрим, получится ли договориться", – сказал Кройфф.

Напомним, что зимой Усман отказался как продлевать контракт на условиях клуба, так и уходить, что привело к его отстранению от основного состава. Позже ситуация успокоилась и стороны начали искать согласия.

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В статье: Барселона Хорди Кройфф Усман Дембеле
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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