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Месси отказался помогать Пике с переносом Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию

Испания
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Пике был посредником между испанской и саудовской сторонами

Месси отказался помогать Пике с переносом Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отказался участвовать в кампании Жерара Пике по переносу Суперкубка Испании на январь, сообщает Diario Sport. Защитник был посредником в переговорах о переносе турнира в Саудовскую Аравию.

El Confidencial опубликовал расследование, согласно которому компания, принадлежащая защитнику "Барселоны", получает 4 млн евро в год за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и является посредником между сторонами.

Пике и президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес хотели привлечь Месси, чтобы убедить главу Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давида Агансо дать согласие проводить Суперкубок зимой.

Пике должен был попросить Месси записать видео со словами поддержки Агансо и AFE, но сообщается, что видео с участием Лионеля так и не было записано. Он отказался.

Напомним, ранее Суперкубок проводился летом, но с 2020 года турнир проводится зимой в Саудовской Аравии.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жерар Пике ПСЖ
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Источник:
sport.es

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