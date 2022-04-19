Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси отказался помогать Пике с переносом Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию
Пике был посредником между испанской и саудовской сторонами
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси отказался участвовать в кампании Жерара Пике по переносу Суперкубка Испании на январь, сообщает Diario Sport. Защитник был посредником в переговорах о переносе турнира в Саудовскую Аравию.
Пике и президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес хотели привлечь Месси, чтобы убедить главу Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давида Агансо дать согласие проводить Суперкубок зимой.
Пике должен был попросить Месси записать видео со словами поддержки Агансо и AFE, но сообщается, что видео с участием Лионеля так и не было записано. Он отказался.
Напомним, ранее Суперкубок проводился летом, но с 2020 года турнир проводится зимой в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Российские офицеры вывозят свои семьи из приграничных с Украиной областей - источник
- В Офисе Президента констатировали заморозку мирных переговоров с россией
- Тренер Аталанты рассказал о травме Руслана Малиновского
- Хави отреагировал на сенсационный вылет Барселоны из Лиги Европы
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф