Примера. Синхронные провалы финалистов Кубка, судейская победа Мальорки

Возможно, ключевой матч в борьбе за выживание. И от этого особенно обидно, что в определении победителя важную роль сыграл арбитр.

"Алавес" не выглядел хуже соперника - он больше атаковал, нанес 12 ударов против 5 у "Мальорки"; не проиграл в единоборствах. Чего не хватило гостям, так это благосклонности рефери.

Арбитр сперва отменил гол Лежена на 5-й минуте, увидев игру рукой в довольно спорной ситуации - по факту, мяч застрял между спинами игроков.

"Мальорка" ответила на это двумя мячами от центрфорвардов - Абдон замкнул прострел, а Мурики блестяще развернулся и пробил под давлением. Баски успели отыграть один гол после перерыва за счет рикошета, но кульминация произошла позже.

На 95-й минуте Пеллистри упал в чужом штрафном при попытке удара - как показалось, не без помощи соперников, но судья промолчал и лишь раздал карточки недовольным.

2 - Mallorca have taken six points from their last three @LaLigaEN games (W2 L1), as many points as in their previous 13 games in the competition (W2 L11). Sun.