Примера. Синхронные провалы финалистов Кубка, судейская победа Мальорки

Возможно, ключевой матч в борьбе за выживание. И от этого особенно обидно, что в определении победителя важную роль сыграл арбитр.

"Алавес" не выглядел хуже соперника - он больше атаковал, нанес 12 ударов против 5 у "Мальорки"; не проиграл в единоборствах. Чего не хватило гостям, так это благосклонности рефери.

Арбитр сперва отменил гол Лежена на 5-й минуте, увидев игру рукой в довольно спорной ситуации - по факту, мяч застрял между спинами игроков.

"Мальорка" ответила на это двумя мячами от центрфорвардов - Абдон замкнул прострел, а Мурики блестяще развернулся и пробил под давлением. Баски успели отыграть один гол после перерыва за счет рикошета, но кульминация произошла позже.

На 95-й минуте Пеллистри упал в чужом штрафном при попытке удара - как показалось, не без помощи соперников, но судья промолчал и лишь раздал карточки недовольным.

2 - Mallorca have taken six points from their last three @LaLigaEN games (W2 L1), as many points as in their previous 13 games in the competition (W2 L11). Sun. pic.twitter.com/XtlZl47KGx — OptaJose (@OptaJose) April 19, 2022

В таблице после победы "Мальорка" с 32 очками поднялась на 16-е место; "Алавес" остался последним с 25 баллами и для него, кажется, это уже конец.

33-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Алавес" - 2:1

Голы: Абдон, 11, Мурики, 45+4 - Раильо, 73 (автогол)

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раильо, Оливан (Ли Кан Ин, 68) - Кубо (Ниньо, 82), Баба (Батталья, 54), Севилья (Антонио Санчес, 82), Дани Родригес - Мурики, Абдон (Гонсалес, 68)

"Алавес": Пачеко - Наварро (Гвидетти, 90), Лагуардия, Лежен, Дуарте (Падилья, 90) - Эскаланте (де ла Фуэнте, 60), Лум (Пина, 73) - Эдгар Мендес (Пеллистри, 60), Ману Гарсия, Риоха - Хоселу

Предупреждения: Баба, 24, Мурики, 83 - Ману Гарсия, 35, Эскаланте, 45+2, Эдгар Мендес, 57, Лум, 73, Гвидетти, 90+6, Падилья, 90+6

"Эльче" де-факто гарантировал себе сохранение прописки в элите, а "Бетис" резко снизил шансы на ТОП-4 - это если вкратце.

У севильцев в субботу финал Кубка короля - возможно, они думали больше о нем; плюс Мануэль Пеллегрини провел некоторую ротацию, оставив на скамейке Гвидо, Карвалью, Алекса Морено и Борху. Но все равно это не оправдание.

"Бетис" обязан был брать свое, но слишком расхлябанно подошел к реализации моментов. Это касается в основном Хуанми, но также и Фекира, который в элементарном эпизоде вместо удара зачем-то отпасовал в офсайд.

200 - Joaquín Sánchez ???????? has suffered his 200th defeat in @LaLigaEN (596 matches - W240 D156), the first player to reach this milestone in the history of the competition (José Ramón Esnaola ???????? - 178 defeats). Veteran. pic.twitter.com/qPpsaITy1r — OptaJose (@OptaJose) April 19, 2022

"Эльче" наказал за такое отношение своим первым же ударом в створ ворот - его нанес Моренте, но отмечаем также Хосана, доставшего почти "мертвый мяч" у лицевой.

В таблице после победы команда Франсиско с 38 очками держится 13-й и ей больше ничего не угрожает. У "Бетиса" 57 баллов и пока еще 5-е место.

33-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Эльче" - 0:1

Гол: Моренте, 82

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Алекс Морено, 81) - Акуоку, Гуардадо (Хоакин, 58) - Каналес, Фекир (Карвалью, 81), Хуанми (Тельо, 73) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 73)

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Хосан, 46), Роко, Верду (Баррахан, 59), Диего Гонсалес, Мохика (Оласа, 71) - Кике Перес (Милья, 87), Гути, Гумбау, Фидель (Моренте, 59) - Понсе

Предупреждения: Гуардадо, 49, Алекс Морено, 84 - Паласиос, 26, Бадиа, 79, Кике Перес, 84

Удаление: Акуоку, 90+2

Во втором туре подряд "Вильярреал" побеждает благодаря ударному старту. Даже отсутствие травмированного Жерара Морено не помешало выполнить план.

Отчасти, конечно, "Валенсия" сама подставилась, выпустив в старте уйму резервистов - в субботу у нее финал Кубка короля, и Хосе Бордалас так к нему готовился. Жизнь покажет, стоила ли игра свеч.

Пока констатируем только, что матч с "Подводниками" "Летучие мыши" провалили начисто. Ноль ударов в створ ворот и три всего - это уровень худшей команды Ла Лиги. Неудивительно, что полуфиналист ЛЧ не имел с таким соперником проблем.

Арно Данжума оформил дубль уже к 20-й минуте - сперва забил с пенальти, который рукой привез Кюмарт, а затем результативно сбегал в контратаку, воспользовавшись идеальным пасом Хуана Фойта. Дыры в защите "Валенсии" сегодня - это что-то нереальное. То, что "Вильярреал" остановился на двух голах - это чудо и большая удача для гостей.

6 - Fastest @VillarrealCFen players to reach 10 @LaLigaEN goals:



16 - Giuseppe Rossi ????????

16 - Ikechukwu Uche ????????

19 - Diego Forlán ????????

20 - Luciano Vietto ????????

22 - Sonny Anderson ????????

23 - ARNAUT DANJUMA ????????



Illustrious. pic.twitter.com/wNlvCJDCP1 — OptaJose (@OptaJose) April 19, 2022

В таблице после победы команда Унаи Эмери еще укрепилась на 7-й строчке с 52 очками; у "Валенсии" - 10-е место, 42 балла и подпорченное настроение перед главным матчем в сезоне.

33-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Данжума, 10 (с пенальти), 17

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Иборра, 81), Альбиоль, Манди, Эступиньян - Пино (Чуквезе, 46), Капу, Парехо (Орье, 81), Тригейрос - Ло Чельсо (Мой Гомес, 71) - Данжума (Дья, 71)

"Валенсия": Силлессен - Коррея (Черышев, 64), Ирансо, Кюмарт, Москера, Васкес (Гайя, 55) - Муса (Сантьяго, 55), Солер (Мориба, 55), Рачич (Киндреди, 77), Элдер Кошта - Маркос Андре

Предупреждения: Тригейрос, 75, Орье, 84 - Кюмарт, 9, Маркос Андре, 40, Мориба, 66