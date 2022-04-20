Осасуна - Реал: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги

Мадрид уже вряд ли кто-то остановит на пути к чемпионству, а если команда будет тормозить сама, то у Карло Анчелотти всегда есть козырь в рукаве в виде Карима Бензема. "Осасуна" уже по сути доигрывает текущий чемпионат: с нынешней девятой строчки приличное отставание от еврокубковой зоны, да и о вылете думать нечего. Но "Реал" - это всегда особенный раздражитель в Испании. Памплонцы не проиграли "меренгам" в двух встречах из трёх последних. Получится ли ещё раз устоять ?

Чемпионат Испании. 33-й тур

"Осасуна" 22:30 "Реал"