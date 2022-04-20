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Осасуна - Реал: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги
Год назад "Реал" в Памплоне не забивал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадрид уже вряд ли кто-то остановит на пути к чемпионству, а если команда будет тормозить сама, то у Карло Анчелотти всегда есть козырь в рукаве в виде Карима Бензема. "Осасуна" уже по сути доигрывает текущий чемпионат: с нынешней девятой строчки приличное отставание от еврокубковой зоны, да и о вылете думать нечего. Но "Реал" - это всегда особенный раздражитель в Испании. Памплонцы не проиграли "меренгам" в двух встречах из трёх последних. Получится ли ещё раз
Чемпионат Испании. 33-й тур
"Осасуна" 22:30 "Реал"
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