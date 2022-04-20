  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Осасуна - Реал: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осасуна - Реал: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Год назад "Реал" в Памплоне не забивал

Осасуна - Реал: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадрид уже вряд ли кто-то остановит на пути к чемпионству, а если команда будет тормозить сама, то у Карло Анчелотти всегда есть козырь в рукаве в виде Карима Бензема. "Осасуна" уже по сути доигрывает текущий чемпионат: с нынешней девятой строчки приличное отставание от еврокубковой зоны, да и о вылете думать нечего. Но "Реал" - это всегда особенный раздражитель в Испании. Памплонцы не проиграли "меренгам" в двух встречах из трёх последних. Получится ли ещё раз устоять?

Чемпионат Испании. 33-й тур
"Осасуна" 22:30 "Реал"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...