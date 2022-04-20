Пике просил помощи у президента федерации футбола, чтобы попасть на Олимпийские игры-2020

Защитник "Барселоны" Жерар Пике тайно просил о помощи с попаданием на Олимпийские игры-2020 у президента федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, сообщает El Confidential. Фуллбек хотел, чтобы функционер поговорил с главным тренером, но это осталось в секрете.

Сообщается, что Жерар не хотел разглашения, потому что другие игроки также хотели бы попасть в команду.

Пике не хотел, чтобы его место занял Рамос и спрашивал у Луиса интересовался ли капитан основной сборной этим вопросом. После положительного ответа Жерар сказал: "Слив информации первым, ради давления. Это в стиле Рамоса".

Информация стала доступна, так как источник получил доступ к записям разговоров футболиста.

Отмечается, что общение по этому поводу проходило параллельно с посредничеством Пике по поводу переноса Кубка Испании в Саудовскую Аравию.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в итоге ни Рамос, ни Пике не приняли участия. Три разрешенных места для футболистов старше 23 лет заняли Асенсио, Себальос и Мерино.