Примера. Атлетико - Гранада 0:0. Поразительно беззубые чемпионы

Травма Жоау Феликса несомненно ударила по атакующему потенциалу "Атлетико", но все же забивать второй худшей обороне лиги чемпион обязан по определению. А не вышло.

Похоже, на "Ванда Метрополитано" снова кризис идей. В первом тайме "Матрасники" неплохо начали, и на старте матча Карраско создал для себя и партнеров сразу несколько неплохих шансов, но удары шли либо мимо, либо блокировались.

Был также момент у Гризманна, которого то ли сбили, то ли нет в чужой штрафной - арбитр решил, что на пенальти падение не тянет, и это его право.

У "Гранады" в первом матче под руководством Айтора Каранки контригры не просматривалось - ее единственной целью сегодня было максимально оттянуть игру к центру поля, и примерно с 30-й минуты это начало у гостей получаться. Концовка первого тайма осталась за ними.

First thing Karanka said to his players when he arrived at Granada was: “You once were playing in Europe (#UEL) not too long ago”. Now, they’ve secured an important point against Atlético de Madrid in their fight to avoid relegation. #AtletiGranada pic.twitter.com/rnsUfXtOOx — Reyi (@Reinaldodcg9) April 20, 2022

Начало второго - снова атаки "Атлетико", но все удары от Гризманна, Корреа, Савича в молоко. "Гранада" держалась и не сыпалась - в результате чемпион завершил игру с одним-единственным явным моментом в концовке, когда Матеус Кунья пальнул в штангу. Маловато, мягко говоря.

Симеоне в перерыве менял схему, потом еще усилил атаку кадрово, но ни одна задумка не сработала - и это настораживает. Только за счет старых запасов "Матрасники" пока вторые в таблице с 61 очком. "Гранада" благодаря ничьей достигла отметки в 30 баллов, но осталась 18-й - то есть, все еще идет зоне вылета.

33-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Гранада" - 0:0

"Атлетико": Облак - Савич, Эрмосо, Рейнилду (Суарес, 46) - Льоренте (Симеоне, 90+1), де Пауль, Серрано (Врсалько, 46), Коке, Карраско - Корреа (Ренан Лоди, 66), Гризманн (Матеус Кунья, 70)

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас, Дуарте, Эскудеро - Петрович, Милья - Пуэртас (Раба, 85), Колладо (Монторо, 76), Мачис (Узуни, 62) - Суарес (Бакка, 76)

Предупреждения: Рейнилду, 29, Савич, 45+4, де Пауль, 78, Врсалько, 85 - Кини, 3, Эскудеро, 58, Виктор Диас, 74, Пуэртас, 83, Дуарте, 90+1