Примера. Атлетико - Гранада 0:0. Поразительно беззубые чемпионы

Травма Жоау Феликса несомненно ударила по атакующему потенциалу "Атлетико", но все же забивать второй худшей обороне лиги чемпион обязан по определению. А не вышло.

Похоже, на "Ванда Метрополитано" снова кризис идей. В первом тайме "Матрасники" неплохо начали, и на старте матча Карраско создал для себя и партнеров сразу несколько неплохих шансов, но удары шли либо мимо, либо блокировались.

Был также момент у Гризманна, которого то ли сбили, то ли нет в чужой штрафной - арбитр решил, что на пенальти падение не тянет, и это его право.

У "Гранады" в первом матче под руководством Айтора Каранки контригры не просматривалось - ее единственной целью сегодня было максимально оттянуть игру к центру поля, и примерно с 30-й минуты это начало у гостей получаться. Концовка первого тайма осталась за ними.

First thing Karanka said to his players when he arrived at Granada was: “You once were playing in Europe (#UEL) not too long ago”. Now, they’ve secured an important point against Atlético de Madrid in their fight to avoid relegation. #AtletiGranada pic.twitter.com/rnsUfXtOOx