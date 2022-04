Примера. Сельта - Хетафе 0:2. А Майораль точно не нужен Роме?

"Сельта" проходит через сложный период. Казалось, воскресный успех в Бильбао оживит "Кельтов", но нет - снова поражение при плохой игре.

"Хетафе" не сделал ничего сверхъестественного - просто отдал мяч сопернику, уперся в центре поля и начал ждать ошибок, которые последовали почти незамедлительно.

Возможно, игра пошла бы по-другому, если бы Мендес попал не в каркас, а в ворота, но что теперь гадать? Не выбился Браис в герои. Эта роль досталась Борхе Майоралю.

Арендованный зимой у "Ромы" форвард в первом тайме реализовал выход на ворота после вертикальной передачи Оскара, а во втором - эффектно прошел на дриблинге и пальнул под перекладину.

Borja Mayoral is firing for Getafe. He now has 6 Laliga goals in 13 games this season. #Mayoral#BorjaMayoral#Getafe pic.twitter.com/025fhQ0hAs