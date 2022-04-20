Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Сельта - Хетафе 0:2. А Майораль точно не нужен Роме?
Еще один сильный матч от зимнего новичка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
"Сельта" проходит через сложный период. Казалось, воскресный успех в Бильбао оживит "Кельтов", но нет - снова поражение при плохой игре.
"Хетафе" не сделал ничего сверхъестественного - просто отдал мяч сопернику, уперся в центре поля и начал ждать ошибок, которые последовали почти незамедлительно.
Возможно, игра пошла бы по-другому, если бы Мендес попал не в каркас, а в ворота, но что теперь гадать? Не выбился Браис в герои. Эта роль досталась Борхе Майоралю.
Арендованный зимой у "Ромы" форвард в первом тайме реализовал выход на ворота после вертикальной передачи Оскара, а во втором - эффектно прошел на дриблинге и пальнул под перекладину.
Borja Mayoral is firing for Getafe. He now has 6 Laliga goals in 13 games this season. #Mayoral#BorjaMayoral#Getafe pic.twitter.com/025fhQ0hAs— Football Devils (@FootbalDevils) April 20, 2022
Теперь у Майораля уже 6 голов за "Хетафе" в 13 матчах - возникает вопрос, а он точно не нужен "Роме", которая борется на два фронта?
Благодаря классу арендованного нападающего синие на 90% гарантировали себе сохранение прописки в элите на следующий сезон - у них теперь 35 очков и 14-е место. У "Сельты" по-прежнему 11-я строчка с 39 баллами.
33-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Хетафе" - 0:2
Голы: Майораль, 23, 51
"Сельта": Дитуро - Васкес (Солари, 57), Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Пинеда, 83), Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 72), Серви (Нолито, 57) - Аспас, Мина
"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес, Оскар (Сандро, 90+1), Арамбарри, Флорентину Луиш (Йокушлу, 90+4), Оливера - Унал, Майораль (Аленья, 90+1)
Предупреждения: Солари, 64, Мурильо, 73 - Куэнка, 9, Майораль, 38, Оскар, 48, Флорентину Луиш, 56, Оливера, 64
Популярное сейчас
- Путин и еще трое - Bloomberg назвал имена россиян, которые принимали решение о вторжении в Украину
- Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
- Обіцянки-цяцянки. Украина не получала новые самолеты от партнеров
- Самый креативный игрок Примеры играет за Бильбао. Его сравнивали с Месси, но он выбрал путь Ле Тиссье
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные Примера. Парехо тащит Субмарину, Валенсия буксует, Леванте остается на дне
- 00:55 Зарубежные Примера. 37-й тур. Атлетико на пути к третьему месту, Валенсия побеждает при плохой игре, Мальорка вылетает
- 23:55 Зарубежные Примера. 10-й тур. Севилья побеждает Хетафе, Валенсия повержена Осасуной, Гранада вырывается в лидеры