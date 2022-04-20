Примера. Сельта - Хетафе 0:2. А Майораль точно не нужен Роме?

"Сельта" проходит через сложный период. Казалось, воскресный успех в Бильбао оживит "Кельтов", но нет - снова поражение при плохой игре.

"Хетафе" не сделал ничего сверхъестественного - просто отдал мяч сопернику, уперся в центре поля и начал ждать ошибок, которые последовали почти незамедлительно.

Возможно, игра пошла бы по-другому, если бы Мендес попал не в каркас, а в ворота, но что теперь гадать? Не выбился Браис в герои. Эта роль досталась Борхе Майоралю.

Арендованный зимой у "Ромы" форвард в первом тайме реализовал выход на ворота после вертикальной передачи Оскара, а во втором - эффектно прошел на дриблинге и пальнул под перекладину.

Borja Mayoral is firing for Getafe. He now has 6 Laliga goals in 13 games this season. #Mayoral#BorjaMayoral#Getafe pic.twitter.com/025fhQ0hAs — Football Devils (@FootbalDevils) April 20, 2022

Теперь у Майораля уже 6 голов за "Хетафе" в 13 матчах - возникает вопрос, а он точно не нужен "Роме", которая борется на два фронта?

Благодаря классу арендованного нападающего синие на 90% гарантировали себе сохранение прописки в элите на следующий сезон - у них теперь 35 очков и 14-е место. У "Сельты" по-прежнему 11-я строчка с 39 баллами.

33-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Хетафе" - 0:2

Голы: Майораль, 23, 51

"Сельта": Дитуро - Васкес (Солари, 57), Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Пинеда, 83), Денис Суарес (Тиаго Гальярдо, 72), Серви (Нолито, 57) - Аспас, Мина

"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович, Куэнка - Дамьен Суарес, Оскар (Сандро, 90+1), Арамбарри, Флорентину Луиш (Йокушлу, 90+4), Оливера - Унал, Майораль (Аленья, 90+1)

Предупреждения: Солари, 64, Мурильо, 73 - Куэнка, 9, Майораль, 38, Оскар, 48, Флорентину Луиш, 56, Оливера, 64