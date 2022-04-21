Примера. Осасуна - Реал 1:3. Плохой день для Бензема, но хороший для Мадрида

"Реал" сделал то, что требовалось - взял три очка на неудобном для всех в Примере стадионе. Титул уже на расстоянии вытянутой руки.

"Осасуна" сегодня наиграла на респект - команда Ягобы Аррасате не парковала "автобус", а часто контратаковала, создавала моменты. Не все середняки Примеры рискуют так играть с Мадридом.

Первый тайм - конфетка для любителей атакующего футбола. "Реал" открыл счет после стандарта - Бензема нашел пасом Алабу; "Осасуна" моментально ответила точным прострелом Видаля на Будимира - на все ушло секунд 100, не больше.

Памплонцы продержались на встречных курсах с Мадридом еще минут 20, даже гол забили, но на сей раз Будимир был в офсайде. А вот дальше класс "Реала" начал брать верх.

11 - Marco Asensio ???????? has scored 11 goals in 37 appearances for @realmadriden this season in all competitions, one more than in his previous two campaigns combined (10 in 58 games). Recovery. pic.twitter.com/qD4ZmhyQkZ — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2022

Себальос, Камавинга и Асенсио не железные игроки основы, но их индивидуальный уровень высок, и вместе эта троица придумала второй гол в ворота "Осасуны". Решающий удар нанес Марко, но отмечать надо, прежде всего, заброс Камавинги на Себальоса - в том моменте в Эдуардо словно вселился Модрич.

Второй тайм уже не принес такой интриги - "Осасуна" устала и контратаковала редко. Мадрид побежал добивать, заработал два чистых пенальти, но тут случилось невероятное - Бензема дважды подряд пробил в руки Серхио Эрреры! Вратарь памплонцев съел француза психологически, указывая ему на угол, куда стоит бить - ну просто монстр!

2 - Karim Benzema ???????? is the first player to miss two penalties in a LaLiga game since Raúl Tamudo ???????? against Betis in April 2006. The Frenchman is also the Real Madrid player to have missed the most penalties in a LaLiga campaign since at least 2005/06 (4/11). Unusual. pic.twitter.com/uzFYOsdd2E — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2022

Утешить Карима после двойного фиаско мог гол Васкеса в добавленное время, но еще больше - вид турнирной таблицы. Там у "Реала" 78 очков; для титула надо еще 4. У "Осасуны" по-прежнему 9-е место и 44 балла.

33-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Будимир, 13 - Алаба, 12, Асенсио, 45, Васкес, 90+5

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Коте (Барха, 68) - Хави Мартинес (Ойер, 68), Монкайола, Брашанац (Роберто Торрес, 80) - Авила (Барберо, 85), Будимир, Рубен Гарсия (Ману Санчес, 46)

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Карвахаль, 46), Начо - Вальверде, Камавинга (Иско, 73), Себальос (Кроос, 71) - Асенсио, Бензема, Родриго (Винисиус, 90)

Предупреждения: Брашанац, 44 - Камавинга, 5, Милитао, 60, Начо, 62