Примера. Осасуна - Реал 1:3. Плохой день для Бензема, но хороший для Мадрида

"Реал" сделал то, что требовалось - взял три очка на неудобном для всех в Примере стадионе. Титул уже на расстоянии вытянутой руки.

"Осасуна" сегодня наиграла на респект - команда Ягобы Аррасате не парковала "автобус", а часто контратаковала, создавала моменты. Не все середняки Примеры рискуют так играть с Мадридом.

Первый тайм - конфетка для любителей атакующего футбола. "Реал" открыл счет после стандарта - Бензема нашел пасом Алабу; "Осасуна" моментально ответила точным прострелом Видаля на Будимира - на все ушло секунд 100, не больше.

Памплонцы продержались на встречных курсах с Мадридом еще минут 20, даже гол забили, но на сей раз Будимир был в офсайде. А вот дальше класс "Реала" начал брать верх.

11 - Marco Asensio ???????? has scored 11 goals in 37 appearances for @realmadriden this season in all competitions, one more than in his previous two campaigns combined (10 in 58 games). Recovery. pic.twitter.com/qD4ZmhyQkZ

Себальос, Камавинга и Асенсио не железные игроки основы, но их индивидуальный уровень высок, и вместе эта троица придумала второй гол в ворота "Осасуны". Решающий удар нанес Марко, но отмечать надо, прежде всего, заброс Камавинги на Себальоса - в том моменте в Эдуардо словно вселился Модрич.

Второй тайм уже не принес такой интриги - "Осасуна" устала и контратаковала редко. Мадрид побежал добивать, заработал два чистых пенальти, но тут случилось невероятное - Бензема дважды подряд пробил в руки Серхио Эрреры! Вратарь памплонцев съел француза психологически, указывая ему на угол, куда стоит бить - ну просто монстр!

2 - Karim Benzema ???????? is the first player to miss two penalties in a LaLiga game since Raúl Tamudo ???????? against Betis in April 2006. The Frenchman is also the Real Madrid player to have missed the most penalties in a LaLiga campaign since at least 2005/06 (4/11). Unusual. pic.twitter.com/uzFYOsdd2E