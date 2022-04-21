Испания
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Леванте - Севилья: смотреть онлайн бесплатно видеотрансляцию матча Ла Лиги
Коллектив Лопетеги планирует удержать второе место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига, 33-й тур
"Леванте" 20:00 "Севилья"
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