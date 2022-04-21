В поисках новой девятки. Барса проявляет интерес к нападающему Ман Сити

Летом каталонская "Барселона" намерена усилить состав новым форвардом. Сейчас руководство и главный тренер составляют список кандидатов.

Один из претендентов на переход - Габи Жезус. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает летом 2023-го года, а потому, по данным Mundo Deportivo, заполучить его можно будет за 30 миллионов евро.

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Жезуса нельзя назвать стабильным игроком старта, однако бразильца ценит наставник "горожан" Пеп Гвардиола. На счету нападающего в нынешнем сезоне семь голов и 11 голевых передач в 34-х играх.

Стоит отметить, что зимой "Барса" подписала другого футболиста атаки "Сити" - Феррана Торреса.