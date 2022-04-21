  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В поисках новой девятки. Барса проявляет интерес к нападающему Ман Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В поисках новой девятки. Барса проявляет интерес к нападающему Ман Сити

Испания
(1 голосов)

И его вполне реально заполучить

В поисках новой девятки. Барса проявляет интерес к нападающему Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Летом каталонская "Барселона" намерена усилить состав новым форвардом. Сейчас руководство и главный тренер составляют список кандидатов.

Один из претендентов на переход - Габи Жезус. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает летом 2023-го года, а потому, по данным Mundo Deportivo, заполучить его можно будет за 30 миллионов евро.

Читайте такжеХоланд согласился перейти в Манчестер Сити

Жезуса нельзя назвать стабильным игроком старта, однако бразильца ценит наставник "горожан" Пеп Гвардиола. На счету нападающего в нынешнем сезоне семь голов и 11 голевых передач в 34-х играх.

Стоит отметить, что зимой "Барса" подписала другого футболиста атаки "Сити" - Феррана Торреса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Сити Габриэль Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...