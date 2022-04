Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду

Мадридский "Реал" не так давно взял в полуторагодовалую аренду защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.

По данным журналиста Николо Скира, "сливочные" уже готовы к выкупу бразильца. "Шахтер" получит за фулбека десять миллионов, такая же сумма будет прописана бонусами. Бразилец подпишет четырехлетний контракт.

Done Deal! #RealMadrid will trigger the option to buy #ViniciusTobias from #Shakhtar. The young right fullback (born in 2004) will be a Real Madrid’s player on a permanent deal for €10M + 10M as bonuses. Contract until 2026. #transfers