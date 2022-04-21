Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду

Мадридский "Реал" не так давно взял в полуторагодовалую аренду защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.

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По данным журналиста Николо Скира, "сливочные" уже готовы к выкупу бразильца. "Шахтер" получит за фулбека десять миллионов, такая же сумма будет прописана бонусами. Бразилец подпишет четырехлетний контракт.

Done Deal! #RealMadrid will trigger the option to buy #ViniciusTobias from #Shakhtar. The young right fullback (born in 2004) will be a Real Madrid’s player on a permanent deal for €10M + 10M as bonuses. Contract until 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2022

Стоит отметить, что к "Шахтеру" Винисиус присоединился лишь зимой 2022-го года за шесть миллионов евро. Неплох зарекомендовав себя на сборах, он вполне мог рассчитывать на место в основе, но помешала война.

Пока что "Реал" рассматривает Тобиаса как футболиста "Кастильи". За вторую команду он уже провел одну игру.