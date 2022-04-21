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Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду

Испания
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Известна сумма сделки

Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" не так давно взял в полуторагодовалую аренду защитника "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.

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По данным журналиста Николо Скира, "сливочные" уже готовы к выкупу бразильца. "Шахтер" получит за фулбека десять миллионов, такая же сумма будет прописана бонусами. Бразилец подпишет четырехлетний контракт.

Стоит отметить, что к "Шахтеру" Винисиус присоединился лишь зимой 2022-го года за шесть миллионов евро. Неплох зарекомендовав себя на сборах, он вполне мог рассчитывать на место в основе, но помешала война.

Пока что "Реал" рассматривает Тобиаса как футболиста "Кастильи". За вторую команду он уже провел одну игру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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