Примера. Севилья обходит Атлетико, первая победа Райо в 2022 году

Вы не поверите, но "Райо" победил в Примере! Последний раз такое случалось 18 декабря прошлого года - или 13 туров назад.

"Эспаньол" сам виноват - каким бы слабым не казался соперник, его надо атаковать, а не ждать с моря погоды. "Попугаи" же сегодня за весь матч ударили по воротам шесть раз. Да, был момент де Томаса, который чудом не забил с угла вратарской, но этого мало.

"Райо" хоть и сосредоточился на разрушении, все равно играл острее. Гвардиола забил перед перерывом после удачного заброса в штрафную. Во втором тайме он мог делать дубль; в штангу попал и Альваро Гарсия с левой.

В общем, все по делу - неудивительно, что ассистент тренера "Попугаев" со злости докричался на арбитров аж до удаления. Вербально "Эспаньол" сегодня был убедительнее, чем в ногах.

Señalando el camino hacia la permanencia.



El @RayoVallecano vuelve a ganar 125 días y 13 jornadas después y se acerca mucho a la salvación. pic.twitter.com/H7Sex0RDfd — Mario (@Mario17gp) April 21, 2022

Победа "Райо" почти гарантирует команде место в элите на следующий сезон - теперь у "Молний" 37 очков и 14-я позиция. "Эспаньол" расположился еще выше - 12-й с 39 баллами.

33-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Гвардиола, 42

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Ву Лей, 87), Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера (Морланес, 80), Баре (Эмбарба, 46), Дардер - Пуадо (Морон, 79), де Томас, Вильена (Меламед, 65)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Нтека, 90+1), Комесанья (Унаи Лопес, 74) - Паласон, Трехо (Сисс, 66), Альваро Гарсия - Гвардиола (Марио Суарес, 90+1)

Предупреждения: Видаль, 86, Кабрера, 90+1, Калеро, 90+3 - Трехо, 40, Марио Эрнандес, 46, Комесанья, 57, Фран Гарсия, 76

"Леванте" в последних турах играет так круто, что его вылет выглядит большой потерей для Примеры, но кто виноват, что команда Алессио Личи начала сезон в марте?

Если бы "Лягушки" весь сезон играли, как сегодня, то наверняка цеплялись бы за ТОП-10. "Севилье" было категорично неуютно в матче против аутсайдера - ей тяжело давался фирменный контроль мяча, не получалось замедлить темп, приходилось играть по правилам, которые предлагал соперник.

К счастью для "Нервиона", сегодня в ударе был Лукас Окампос, который не только сделал два гола для Хесуса Короны, но и в целом нагрузил фланг "Леванте" по полной.

2 - Lucas Ocampos ???????? has provided two assists in a single @LaLigaEN game for the first time ever. The Argentinian provided as many assists against #LevanteUD as in his previous 43 games for @SevillaFC_ENG in the competition. Resource. pic.twitter.com/ilz5C8MDwJ — OptaJose (@OptaJose) April 21, 2022

Вторая удача "Севильи" - промах с пенальти Хосе Луиса Моралеса. Эль Команданте в первом тайме 11-метровый забил, а вот после перерыва даже не попал в створ.

Да, в концовке он побежал исправляться и даже отдал голевую на Сольдадо, но было поздно. После свистка 34-летний капитан "Леванте" заплакал - и мы его понимаем. В таблице "Лягушки" остались 19-ми с 25 очками; до спасительной 17-й строчки еще 7 баллов.

Касательно "Севильи", то победа временно вывела ее на чистое второе место с 63 очками. "Атлетико" свой матч уже сыграл - у него 61. Теперь ход за "Барселоной".

33-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Севилья" - 2:3

Голы: Моралес, 22 (с пенальти), Сольдадо, 87 - Корона, 14, 27, Кунде, 82

"Леванте": Карденас - Мирамон (Сараччи, 77), Робер, Постиго (Дуарте, 39), Везу (Кантеро, 76), Сон - Радоя, Пепелу, Мелеро (Барди, 66) - Дани Гомес (Сольдадо, 76), Моралес

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 55), Кунде, Диего Карлос, Акунья (Аугустинссон, 85) - Жордан (Дилейни, 55), Ракитич - Окампос, Папу Гомес (Оливер, 72), Корона - Эн-Несири (Рафа Мир, 72)

Предупреждения: Пепелу, 57 - Жордан, 4, Навас, 22, Монтьель, 62, Акунья, 69, Рафа Мир, 90+4

Весь сезон "Атлетик" страдает из-за ужасной реализации моментов, а сегодня внезапно баски забили вообще все, что создали. Бывает же.

"Кадису" можно только посочувствовать - он играл на равных, но соперник был неправдоподобно хладнокровен. Рауль Гарсия открыл счет, воспользовавшись ляпом голкипера; Муньяин не забил с пенальти, но сам же успел первым на добивание; Весга вообще эталонно пальнул из-за пределов штрафной.

"Кадис" даже после такого удара не сдался. Южанам дал надежду гол Лукаса Переса - почти близнец того, что он забил в понедельник "Барселоне". Правда, дальше баски сели глубоко - и достояли даже в меньшинстве, пусть и пришлось понервничать.

Primer penalti a favor del Athletic en Cádiz en la historia



Primer gol de Vesga como visitante en su carrera



Primera expulsión de Vesga como profesional



Primera expulsión de un jugador del Athletic en Cádiz



Aún queda partido…#CadizAthletic pic.twitter.com/lkeoTbxJ4O — Adurizpedia™️ (@DatAthle) April 21, 2022

В таблице на делах "Атлетика" победа не отобразилась - он все еще 8-й с 48 очками. Зона еврокубков слишком далеко. Касательно "Кадиса", он повис над зоной вылета - 31 очко и 17-е место.

33-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетик" - 2:3

Голы: Лукас Перес, 56, Собрино, 87 - Рауль Гарсия, 3, Муньяин, 22, Весга, 33

"Кадис": Ледесма - Акапо (Хосе Мари, 55), Луис Эрнандес, Чуст (Лукас Перес, 55), Эспино - Алехо, Феде (Фали Хименес, 55), Алькарас (Алекс, 74), Идрисси - Негредо, Лосано (Собрино, 70)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Печарроман, 46), Иньиго Мартинес, Вивиан, Баленсиага - Нико Уильямс (Саррага, 68), Дани Гарсия (Венседор, 68), Весга, Муньяин (Берчиче, 81) - Рауль Гарсия (Ерай, 76), Уильямс

Предупреждения: Лосано, 9, Чуст, 21, Кала, 61 - Иньиго Мартинес, 50, Весга, 63, Вивиан, 69, Венседор, 90+5

Удаление: Весга, 71