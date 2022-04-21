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Примера. Севилья обходит Атлетико, первая победа Райо в 2022 году
В Испании продолжается 33-й тур чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
Вы не поверите, но "Райо" победил в Примере! Последний раз такое случалось 18 декабря прошлого года - или 13 туров назад.
"Эспаньол" сам виноват - каким бы слабым не казался соперник, его надо атаковать, а не ждать с моря погоды. "Попугаи" же сегодня за весь матч ударили по воротам шесть раз. Да, был момент де Томаса, который чудом не забил с угла вратарской, но этого мало.
"Райо" хоть и сосредоточился на разрушении, все равно играл острее. Гвардиола забил перед перерывом после удачного заброса в штрафную. Во втором тайме он мог делать дубль; в штангу попал и Альваро Гарсия с левой.
В общем, все по делу - неудивительно, что ассистент тренера "Попугаев" со злости докричался на арбитров аж до удаления. Вербально "Эспаньол" сегодня был убедительнее, чем в ногах.
Señalando el camino hacia la permanencia.— Mario (@Mario17gp) April 21, 2022
El @RayoVallecano vuelve a ganar 125 días y 13 jornadas después y se acerca mucho a la salvación. pic.twitter.com/H7Sex0RDfd
Победа "Райо" почти гарантирует команде место в элите на следующий сезон - теперь у "Молний" 37 очков и 14-я позиция. "Эспаньол" расположился еще выше - 12-й с 39 баллами.
33-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:1
Гол: Гвардиола, 42
"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Ву Лей, 87), Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера (Морланес, 80), Баре (Эмбарба, 46), Дардер - Пуадо (Морон, 79), де Томас, Вильена (Меламед, 65)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Нтека, 90+1), Комесанья (Унаи Лопес, 74) - Паласон, Трехо (Сисс, 66), Альваро Гарсия - Гвардиола (Марио Суарес, 90+1)
Предупреждения: Видаль, 86, Кабрера, 90+1, Калеро, 90+3 - Трехо, 40, Марио Эрнандес, 46, Комесанья, 57, Фран Гарсия, 76
"Леванте" в последних турах играет так круто, что его вылет выглядит большой потерей для Примеры, но кто виноват, что команда Алессио Личи начала сезон в марте?
Если бы "Лягушки" весь сезон играли, как сегодня, то наверняка цеплялись бы за ТОП-10. "Севилье" было категорично неуютно в матче против аутсайдера - ей тяжело давался фирменный контроль мяча, не получалось замедлить темп, приходилось играть по правилам, которые предлагал соперник.
К счастью для "Нервиона", сегодня в ударе был Лукас Окампос, который не только сделал два гола для Хесуса Короны, но и в целом нагрузил фланг "Леванте" по полной.
2 - Lucas Ocampos ???????? has provided two assists in a single @LaLigaEN game for the first time ever. The Argentinian provided as many assists against #LevanteUD as in his previous 43 games for @SevillaFC_ENG in the competition. Resource. pic.twitter.com/ilz5C8MDwJ— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2022
Вторая удача "Севильи" - промах с пенальти Хосе Луиса Моралеса. Эль Команданте в первом тайме 11-метровый забил, а вот после перерыва даже не попал в створ.
Да, в концовке он побежал исправляться и даже отдал голевую на Сольдадо, но было поздно. После свистка 34-летний капитан "Леванте" заплакал - и мы его понимаем. В таблице "Лягушки" остались 19-ми с 25 очками; до спасительной 17-й строчки еще 7 баллов.
Касательно "Севильи", то победа временно вывела ее на чистое второе место с 63 очками. "Атлетико" свой матч уже сыграл - у него 61. Теперь ход за "Барселоной".
33-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" - "Севилья" - 2:3
Голы: Моралес, 22 (с пенальти), Сольдадо, 87 - Корона, 14, 27, Кунде, 82
"Леванте": Карденас - Мирамон (Сараччи, 77), Робер, Постиго (Дуарте, 39), Везу (Кантеро, 76), Сон - Радоя, Пепелу, Мелеро (Барди, 66) - Дани Гомес (Сольдадо, 76), Моралес
"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 55), Кунде, Диего Карлос, Акунья (Аугустинссон, 85) - Жордан (Дилейни, 55), Ракитич - Окампос, Папу Гомес (Оливер, 72), Корона - Эн-Несири (Рафа Мир, 72)
Предупреждения: Пепелу, 57 - Жордан, 4, Навас, 22, Монтьель, 62, Акунья, 69, Рафа Мир, 90+4
Весь сезон "Атлетик" страдает из-за ужасной реализации моментов, а сегодня внезапно баски забили вообще все, что создали. Бывает же.
"Кадису" можно только посочувствовать - он играл на равных, но соперник был неправдоподобно хладнокровен. Рауль Гарсия открыл счет, воспользовавшись ляпом голкипера; Муньяин не забил с пенальти, но сам же успел первым на добивание; Весга вообще эталонно пальнул из-за пределов штрафной.
"Кадис" даже после такого удара не сдался. Южанам дал надежду гол Лукаса Переса - почти близнец того, что он забил в понедельник "Барселоне". Правда, дальше баски сели глубоко - и достояли даже в меньшинстве, пусть и пришлось понервничать.
Primer penalti a favor del Athletic en Cádiz en la historia— Adurizpedia™️ (@DatAthle) April 21, 2022
Primer gol de Vesga como visitante en su carrera
Primera expulsión de Vesga como profesional
Primera expulsión de un jugador del Athletic en Cádiz
Aún queda partido…#CadizAthletic pic.twitter.com/lkeoTbxJ4O
В таблице на делах "Атлетика" победа не отобразилась - он все еще 8-й с 48 очками. Зона еврокубков слишком далеко. Касательно "Кадиса", он повис над зоной вылета - 31 очко и 17-е место.
33-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Атлетик" - 2:3
Голы: Лукас Перес, 56, Собрино, 87 - Рауль Гарсия, 3, Муньяин, 22, Весга, 33
"Кадис": Ледесма - Акапо (Хосе Мари, 55), Луис Эрнандес, Чуст (Лукас Перес, 55), Эспино - Алехо, Феде (Фали Хименес, 55), Алькарас (Алекс, 74), Идрисси - Негредо, Лосано (Собрино, 70)
"Атлетик": Симон - де Маркос (Печарроман, 46), Иньиго Мартинес, Вивиан, Баленсиага - Нико Уильямс (Саррага, 68), Дани Гарсия (Венседор, 68), Весга, Муньяин (Берчиче, 81) - Рауль Гарсия (Ерай, 76), Уильямс
Предупреждения: Лосано, 9, Чуст, 21, Кала, 61 - Иньиго Мартинес, 50, Весга, 63, Вивиан, 69, Венседор, 90+5
Удаление: Весга, 71
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