Примера. Севилья обходит Атлетико, первая победа Райо в 2022 году

Вы не поверите, но "Райо" победил в Примере! Последний раз такое случалось 18 декабря прошлого года - или 13 туров назад.

"Эспаньол" сам виноват - каким бы слабым не казался соперник, его надо атаковать, а не ждать с моря погоды. "Попугаи" же сегодня за весь матч ударили по воротам шесть раз. Да, был момент де Томаса, который чудом не забил с угла вратарской, но этого мало.

"Райо" хоть и сосредоточился на разрушении, все равно играл острее. Гвардиола забил перед перерывом после удачного заброса в штрафную. Во втором тайме он мог делать дубль; в штангу попал и Альваро Гарсия с левой.

В общем, все по делу - неудивительно, что ассистент тренера "Попугаев" со злости докричался на арбитров аж до удаления. Вербально "Эспаньол" сегодня был убедительнее, чем в ногах.

Победа "Райо" почти гарантирует команде место в элите на следующий сезон - теперь у "Молний" 37 очков и 14-я позиция. "Эспаньол" расположился еще выше - 12-й с 39 баллами.

33-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Гвардиола, 42

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Ву Лей, 87), Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера (Морланес, 80), Баре (Эмбарба, 46), Дардер - Пуадо (Морон, 79), де Томас, Вильена (Меламед, 65)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Нтека, 90+1), Комесанья (Унаи Лопес, 74) - Паласон, Трехо (Сисс, 66), Альваро Гарсия - Гвардиола (Марио Суарес, 90+1)

Предупреждения: Видаль, 86, Кабрера, 90+1, Калеро, 90+3 - Трехо, 40, Марио Эрнандес, 46, Комесанья, 57, Фран Гарсия, 76

"Леванте" в последних турах играет так круто, что его вылет выглядит большой потерей для Примеры, но кто виноват, что команда Алессио Личи начала сезон в марте?

Если бы "Лягушки" весь сезон играли, как сегодня, то наверняка цеплялись бы за ТОП-10. "Севилье" было категорично неуютно в матче против аутсайдера - ей тяжело давался фирменный контроль мяча, не получалось замедлить темп, приходилось играть по правилам, которые предлагал соперник.

К счастью для "Нервиона", сегодня в ударе был Лукас Окампос, который не только сделал два гола для Хесуса Короны, но и в целом нагрузил фланг "Леванте" по полной.

2 - Lucas Ocampos ???????? has provided two assists in a single @LaLigaEN game for the first time ever. The Argentinian provided as many assists against #LevanteUD as in his previous 43 games for @SevillaFC_ENG in the competition. Resource. pic.twitter.com/ilz5C8MDwJ