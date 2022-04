Бускетс опередил Иньесту по матчам за клуб

Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс теперь с 675 матчами единолично занимает третье место по играм за клуб, сообщает твиттер "каталонцев". Хавбек вышел в старте на игру с "Сосьедадом" (1:0, второй тайм).

Congratulations, Sergio! The Barça captain moves past @andresiniesta8 and into the ???????????? ???? on Barça's all-time appearances list! pic.twitter.com/2pVI1bq8Di