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Бускетс опередил Иньесту по матчам за клуб
Впереди только Хави и Месси
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс теперь с 675 матчами единолично занимает третье место по играм за клуб, сообщает твиттер "каталонцев". Хавбек вышел в старте на игру с "Сосьедадом" (1:0, второй тайм).
Congratulations, Sergio! The Barça captain moves past @andresiniesta8 and into the ???????????? ???? on Barça's all-time appearances list! pic.twitter.com/2pVI1bq8Di— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2022
Бускетс опередил Андреса Иньесту и уступает по данному показателю лишь нынешнему главному тренеру "Барселоны" Хави (767 игр) и Лионелю Месси (778).
Бускетс дебютировал за "блауграну" в 2008 году.
В этом сезоне в свои 33 года он провел 45 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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