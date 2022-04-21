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Бускетс опередил Иньесту по матчам за клуб

Испания
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Впереди только Хави и Месси

Бускетс опередил Иньесту по матчам за клуб

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс теперь с 675 матчами единолично занимает третье место по играм за клуб, сообщает твиттер "каталонцев". Хавбек вышел в старте на игру с "Сосьедадом" (1:0, второй тайм).

Бускетс опередил Андреса Иньесту и уступает по данному показателю лишь нынешнему главному тренеру "Барселоны" Хави (767 игр) и Лионелю Месси (778).

Бускетс дебютировал за "блауграну" в 2008 году.

В этом сезоне в свои 33 года он провел 45 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Барселона Хави Андреас Иньеста
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