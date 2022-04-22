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Реал предлагает Рюдигеру самый маленький контракт среди претендентов

Испания
(1 голосов)

Немец ориентируется на деньги

Реал предлагает Рюдигеру самый маленький контракт среди претендентов

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Стало известно кто предлагает защитнику "Челси" больше всех, а кто меньше всех среди претендентов, сообщает Foot Mercato. У фуллбека предложения от "Челси", "Ювентуса", "Реала" и "ПСЖ".

Сообщается, что "ПСЖ" предлагает немцу самый крупный контракт, а "Реал" самый скромный.

Отмечается, что если бы все клубы предложили одинаковые условия, то Рюдигер предпочел бы выбрать чемпионат Италии и "Ювентус".

Игрок хочет еще немного подождать, прежде чем принять решение.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер ПСЖ
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Источник:
footmercato.net

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