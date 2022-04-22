Реал предлагает Рюдигеру самый маленький контракт среди претендентов

Стало известно кто предлагает защитнику "Челси" больше всех, а кто меньше всех среди претендентов, сообщает Foot Mercato. У фуллбека предложения от "Челси", "Ювентуса", "Реала" и "ПСЖ".

Сообщается, что "ПСЖ" предлагает немцу самый крупный контракт, а "Реал" самый скромный.

Отмечается, что если бы все клубы предложили одинаковые условия, то Рюдигер предпочел бы выбрать чемпионат Италии и "Ювентус".

Игрок хочет еще немного подождать, прежде чем принять решение.