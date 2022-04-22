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Реал предлагает Рюдигеру самый маленький контракт среди претендентов
Немец ориентируется на деньги
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Стало известно кто предлагает защитнику "Челси" больше всех, а кто меньше всех среди претендентов, сообщает Foot Mercato. У фуллбека предложения от "Челси", "Ювентуса", "Реала" и "ПСЖ".
Сообщается, что "ПСЖ" предлагает немцу самый крупный контракт, а "Реал" самый скромный.
Отмечается, что если бы все клубы предложили одинаковые условия, то Рюдигер предпочел бы выбрать чемпионат Италии и "Ювентус".
Игрок хочет еще немного подождать, прежде чем принять решение.
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