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Барселона хочет купить купить нападающего Манчестер Юнайтед

Испания
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В Манчестере уже дали добро на его уход

Барселона хочет купить купить нападающего Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду, сообщает Diario Sport. Каталонцам нравится потенциал футболиста и универсальность в качестве нападающего.

Сообщается, что новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал добро на уход Рашфорда в случае поступления интересного предложения.

Отмечается, что трансфер может быть сложным с финансовой точки зрения.

В этом сезоне Рашфорд провел за "манкунианцев" 30 игр, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 70 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
sport.es

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