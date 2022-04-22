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Барселона хочет купить купить нападающего Манчестер Юнайтед
В Манчестере уже дали добро на его уход
Фото: twitter.com/ManUtd
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду, сообщает Diario Sport. Каталонцам нравится потенциал футболиста и универсальность в качестве нападающего.
Сообщается, что новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал добро на уход Рашфорда в случае поступления интересного предложения.
Отмечается, что трансфер может быть сложным с финансовой точки зрения.
В этом сезоне Рашфорд провел за "манкунианцев" 30 игр, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 70 миллионов евро.
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