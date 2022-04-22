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Аргентинец для аргентинца. Симеоне определился с приоритетным сменщиком Суареса

Испания
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Но многое зависит от одной миланской команды

Аргентинец для аргентинца. Симеоне определился с приоритетным сменщиком Суареса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Диего Симеоне ищет преемника Луиса Суареса для "Атлетико". В этом сезоне именитый уругваец серьезно сдал, а потому покупка нового форварда очень важна.

По данным Mundo Deportivo, среди прочих вариантов, для Симеоне кажется заманчивым подписания Лаутаро Мартинеса. Аргентинец давно следит за прогрессом своего соотечественника в "Интера".

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Весь вопрос упирается в финансы. Миланский клуб вряд ли захочет второе лето кряду терять ключевого форварда, а потому установит Лаутаро немаленький ценник. Вероятно, более 60-ти миллионов евро.

Совсем недавно Мартинес продлил контракт с "Интером" до 2026-го года. В текущем сезоне он успел отличиться 19 раз в 42-х играх.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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