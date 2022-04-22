Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргентинец для аргентинца. Симеоне определился с приоритетным сменщиком Суареса
Но многое зависит от одной миланской команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Диего Симеоне ищет преемника Луиса Суареса для "Атлетико". В этом сезоне именитый уругваец серьезно сдал, а потому покупка нового форварда очень важна.
По данным Mundo Deportivo, среди прочих вариантов, для Симеоне кажется заманчивым подписания Лаутаро Мартинеса. Аргентинец давно следит за прогрессом своего соотечественника в "Интера".
Весь вопрос упирается в финансы. Миланский клуб вряд ли захочет второе лето кряду терять ключевого форварда, а потому установит Лаутаро немаленький ценник. Вероятно, более 60-ти миллионов евро.
Совсем недавно Мартинес продлил контракт с "Интером" до 2026-го года. В текущем сезоне он успел отличиться 19 раз в 42-х играх.
Популярное сейчас
- Шок-контент. В Мелитополе остатки местных коммунистов поклоняются карликовому Ленину - ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций
- Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих