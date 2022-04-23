Кто из известных футболистов играл за Валенсию? Квиз от UA-футбол

Сегодня, 23 апреля, в Севилье состоится финал Кубка Короля, в котором "Бетис" будет противостоять "Валенсии". Напомним, "летучие мыши" три года назад выигрывали этот турнир, обыграв в решающем матче "Барселону".

Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, которые выступали за левантийский клуб. У вас есть три минуты и 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл тот или иной футболист за "летучих мышей".