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Кто из известных футболистов играл за Валенсию? Квиз от UA-футбол

Испания
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Хватит трех минут?

Кто из известных футболистов играл за Валенсию? Квиз от UA-футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 апреля, в Севилье состоится финал Кубка Короля, в котором "Бетис" будет противостоять "Валенсии". Напомним, "летучие мыши" три года назад выигрывали этот турнир, обыграв в решающем матче "Барселону".

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Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, которые выступали за левантийский клуб. У вас есть три минуты и 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл тот или иной футболист за "летучих мышей".

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В статье: Валенсия квиз от UA-Футбол
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