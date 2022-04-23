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Возрастной лидер полузащиты Реала продлит контракт на один год
Перес решил сохранить игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич остается в столице Испании. Хорват продлит контракт до июня 2023 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Совсем скоро об этом будет сообщено официально. Потребуется время, чтобы подготовить документы, провести финальные встречи и согласовать детали контракта.
Отметим, что текущее соглашения игрока с клубом действительно до лета 2022 года. В последний раз Модрич продолжал контракт в прошлом мае тоже сроком на один сезон.
Лука выступает в составе "Реала" с августа 2012 года. Тогда мадридцы заплатили за футболиста "Тоттенхэма" 35 миллионов евро.
Всего на счету полузащитника 31 гол и 70 ассистов в 429 матчах за "сливочных". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего хорвата в 10 миллионов евро. По этому показателю он является вторым самым дорогим игроком мира в своем возрасте после Мануэля Нойера (14 млн).
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