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Возрастной лидер полузащиты Реала продлит контракт на один год

Испания
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Перес решил сохранить игрока

Возрастной лидер полузащиты Реала продлит контракт на один год

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич остается в столице Испании. Хорват продлит контракт до июня 2023 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Совсем скоро об этом будет сообщено официально. Потребуется время, чтобы подготовить документы, провести финальные встречи и согласовать детали контракта.

Отметим, что текущее соглашения игрока с клубом действительно до лета 2022 года. В последний раз Модрич продолжал контракт в прошлом мае тоже сроком на один сезон.

Лука выступает в составе "Реала" с августа 2012 года. Тогда мадридцы заплатили за футболиста "Тоттенхэма" 35 миллионов евро.

Всего на счету полузащитника 31 гол и 70 ассистов в 429 матчах за "сливочных". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего хорвата в 10 миллионов евро. По этому показателю он является вторым самым дорогим игроком мира в своем возрасте после Мануэля Нойера (14 млн).

Читайте такжеАнчелотти: Модрич завершит свою карьеру в Реале
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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano

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