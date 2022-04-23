Бетис - Валенсия: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Испании

Как и в 2020-м, в финале Кубка короля Испании не будет привычных грандов: "Реала", "Барселоны" и даже "Атлетико" или "Атлетика". За трофей поведут сражение "Бетис" и "Валенсия". Первые в активной борьбе за выход в еврокубки через чемпионат, а вот вторые без побед в Ла Лиге уже четыре тура кряду, видимо, сконцентрировавшись как раз на финале Кубка . "Бетис" дважды выигрывал этот трофей, но в последний раз ещё в 2005-м. Воспоминания "Валенсии" намного свежее и датированы триумфом в 2019-м.

Кубок Испании. Финал

"Бетис" 23:00 "Валенсия"

Трансляция - MEGOGO