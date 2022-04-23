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Бетис - Валенсия: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Испании
Кто выиграет 120-й Кубок испанского короля?
Как и в 2020-м, в финале Кубка короля Испании не будет привычных грандов: "Реала", "Барселоны" и даже "Атлетико" или "Атлетика". За трофей поведут сражение "Бетис" и "Валенсия". Первые в активной борьбе за выход в еврокубки через чемпионат, а вот вторые без побед в Ла Лиге уже четыре тура кряду, видимо, сконцентрировавшись как раз на
Кубок Испании. Финал
"Бетис" 23:00 "Валенсия"
Трансляция - MEGOGO
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