  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бетис - Валенсия: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис - Валенсия: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Кто выиграет 120-й Кубок испанского короля?

Бетис - Валенсия: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Испании

UA-Футбол
Новина українською

Как и в 2020-м, в финале Кубка короля Испании не будет привычных грандов: "Реала", "Барселоны" и даже "Атлетико" или "Атлетика". За трофей поведут сражение "Бетис" и "Валенсия". Первые в активной борьбе за выход в еврокубки через чемпионат, а вот вторые без побед в Ла Лиге уже четыре тура кряду, видимо, сконцентрировавшись как раз на финале Кубка. "Бетис" дважды выигрывал этот трофей, но в последний раз ещё в 2005-м. Воспоминания "Валенсии" намного свежее и датированы триумфом в 2019-м.

Кубок Испании. Финал
"Бетис" 23:00 "Валенсия"
Трансляция - MEGOGO

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...